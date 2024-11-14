台防長：國防部未提對美軍購清單 藍委：不代表總統府沒提出

顧立雄13日在立法院表示，國防部沒提出外媒報導的4800億台幣軍購清單。（記者曾吉松／攝影）

外電報導台方將在川普政府上任後提出約4800億元（台幣，下同，約147.9億美元）的對美軍購以展現自衛決心，不過國防部 長顧立雄昨在立法院表示，國防部沒提出這些軍購清單，消息不是國防部放的，會循台美既有制度性交流機制提出台方想要籌購的項目。

英國金融時報報導，台方將提出的對美軍購清單項目包括神盾級軍艦、E-2D預警機、F-35戰機。民眾黨立委黃國昌昨質詢，這樣放消息究竟是幫助還是妨礙還很難說。顧立雄表示，消息應該不會是國防部釋放的，他無法幫國防部以外的人回答，他在國民黨 立委洪孟楷追問時進一步表示，國防部沒看過這份清單。

黃國昌質詢，F-35是不是在台方清單上？前國防部長去年曾明確說過台方曾提出需求、美方沒同意，如今美方的態度有沒有改變？顧立雄說，台方對於個別項目無法在美方公布前公開說明，對於可以提升自台灣防衛能力的部分，都會提出和美方溝通。

國民黨立委李彥秀認為，國防部長表示沒提出4800億元軍購「願望清單」，不代表府方、國安系統沒提出；國防部應立刻確認外媒的報導是「假消息」？還是顧立雄自己「狀況外」？李彥秀說，金融時報是國際具公信力的媒體，詳列軍購金額與清單項目恐怕不是「空穴來風」，如果真的有人惡意放假消息傷害中華民國 的國家利益與安全，國防部應立刻要求外媒澄清更正，避免混淆視聽、造成美方誤判。

李彥秀指出，包括反裝甲飛彈、滑翔炸彈及F-16V戰機三項軍購案交貨嚴重延宕，其他軍購也只是「慢慢跟上進度」，國防部應該積極爭取加速交貨，避免影響台灣整體國防安全。

民眾黨立委林國成說，沒有老百姓反對購買武器，但是不要用負債進行軍購，賴清德總統也需要思考，沒有必要用無法負擔的金額進行軍備競賽，兩岸能夠和平來往就不需要拿那麼多錢買武器，重新檢討美中台三方關係遠比購買武器重要。