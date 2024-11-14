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陸推進團客赴台籲民進黨勿阻撓 陸委會指責任在陸方

特派記者廖士鋒、記者陳政錄、陳宥菘／台北14日電
大陸國台辦呼籲民進黨當局「盡早撤除對兩岸人員往來的阻撓禁限」，陸委會主委邱垂正表示，若陸方減少對台打壓，兩岸觀光自然就會「水到渠成」。（本報資料照片）
大陸國台辦呼籲民進黨當局「盡早撤除對兩岸人員往來的阻撓禁限」，陸委會主委邱垂正表示，若陸方減少對台打壓，兩岸觀光自然就會「水到渠成」。（本報資料照片）

兩岸雙向旅遊今年正式重啟，大陸方面8月至9月分別恢復福建民眾到馬祖、金門簽注，而大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日公布，截至10月底共受理近5.9萬人申請赴金門、馬祖的簽注，呼籲民進黨當局「盡早撤除對兩岸人員往來的阻撓禁限」。

朱鳳蓮昨天再度表態下一步將「繼續推進大陸居民赴島內團體旅遊」。對於兩岸觀光旅遊何時能恢復正常化？陸委會主委邱垂正則表示，若陸方減少對台打壓，沒有騷擾性的盤查甚至拘禁，自然就會「水到渠成」。

朱鳳蓮昨日在例行記者會中援引出入境管理部門統計指，截至10月底共受理大陸居民赴金門、馬祖旅遊簽注申請5萬8735人，實際赴金、馬旅遊人數則為5074。她指出，數據表明，「大陸居民赴金、馬旅遊熱情較高」，並強調下一步將按照既定工作安排，「繼續推進大陸居民赴島內團體旅遊」。

朱鳳蓮再次喊話，「希望民進黨當局正視台灣旅遊業界和基層民眾的呼聲和訴求，盡早撤除對兩岸人員往來的阻撓禁限」。

對於大陸申請赴金馬旅遊簽注人數與實際到訪人數何以差距逾十倍？陸委會13日透過書面回應指，人數落差並非台灣的審查作業阻礙。自今年11月1日起陸客依「小三通」規定申請到金門、馬祖旅行，已回歸疫情前由移民署受理及審核，運作順暢。

陸委會表示，國台辦所說受理近5萬9000人赴金馬的旅遊簽注申請，因其簽注效期為六個月，實際上陸客並不一定會馬上就到金馬旅行。政府重申，歡迎陸客到金門、馬祖旅行。

針對朱鳳蓮喊話台灣，「盡早撤除對兩岸人員往來的阻撓禁限」。陸委會則表示，「兩岸人員往來不若過往，主要原因在於對岸尚未開放陸客來台旅遊」。至於台灣民眾赴陸人數未見成長的原因，亦是陸方的政治考量。

前總統馬英九擬邀請40名陸生於本月下旬來台訪問九天八夜，兩岸青年交流議題受關注。朱鳳蓮昨表示，希望「民進黨當局」盡快取消對兩岸同胞往來的各種限制，盡快取消對大陸居民「入島」交流的各種限制，讓兩岸青年交流更加順暢。

對此，陸委會表示，青年交流最重要的就是學生交流，台方向來支持。疫後持續有陸生來台參加台方公私立大學辦理之諸多交流活動，今年1至9月已有2000多名陸生來台研修。

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