分析「川普2.0」內閣名單 台前國安局長：目標就要把解放軍搞垮

陳明通13日晚上參加淡江大學兩岸關係研究中心主辦的講座「川普重返白宮美中台新格局」。(記者陳湘瑾／攝影)

川普 即將重返白宮，新內閣成員名單近日已陸續公布，包括美國參議員魯比歐（Marco Rubio）將任國務卿 、眾議員沃茲（Mike Waltz）獲任命為白宮國安顧問。對此，前國安局長陳明通從「川普2.0」的戰略目標，分析人事名單背後希望達成的目標就是要對付解放軍 ，就是要把解放軍搞垮。

陳明通13日晚間參加淡江大學兩岸關係研究中心主辦的講座「川普重返白宮美中台新格局」時首先提到，川普心目中的政治導師是前美國總統雷根，他非常欣賞雷根的經濟政策及強勢外交軍事，更重要的是雷根當年把蘇聯搞垮，所以川普內心世界中關於要如何「讓美國再次偉大」，其實就是要把解放軍搞垮。

陳明通續指，川普2017年的國家安全戰略報告將中國大陸定位為「修正主義強權」（revisionist powers），意指大陸要修正二次大戰之後美國所主導的國際政治遊戲規則，因此「川普2.0」的目標就會如大陸國際關係學者時殷弘所說「要顛覆中國政權」，可以看到川普近期任命的國安顧問和國務卿等人選，目標都是要對付解放軍，而從目前中國的經濟及各種情況來說也確實很有機會。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南指出，從川普目前的人事任命來看可以觀察到「忠誠度」是最重要的，另一項特質是這些人選有聲量、也有一定的論述能力，相比中國國家主席習近平所任用的官員同樣也要有忠誠度，但是只能有習近平的聲音、不能有其他聲音。

而目前川普公布的內閣人選較多都是反中立場，美國國務卿人選魯比歐在2020年即因抗中立場兩度被中國大陸制裁，意味往後國務卿不能到中國大陸拜訪，對比2023年被任命為中國國防部部長的李尚福，他也因過去涉及與俄羅斯軍火商的重大交易而在2018年被美國制裁，「這是一個很重要的訊息，兩個大國在人事任命上已經不考慮對方的態度跟下場。」