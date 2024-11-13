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組跨黨派智庫 王金平將提兩岸和平倡議

記者鄭媁、屈彥辰／台北13日電
立法院前院長王金平。（本報資料照片）
立法院前院長王金平。（本報資料照片）

國民黨主席明年改選，傳本土派力拱立法院前院長王金平出馬整頓亂局，王金平雖否認相關傳聞，並稱自己是退休之人，但他籌畫的跨黨派兩岸智庫今天舉辦成立大會，下月8日則要發表「中道和平倡議宣言」，預計對外發表兩岸和平倡議。

王金平成立的「中道和平聯盟」，今天舉辦跨黨派兩岸智庫成立大會，邀請跨黨派政要、企業界、宗教界人士與會；昨天發出的採訪通知，包括前副總統呂秀蓮、蕭萬長、台北市前市長郝龍斌、國民黨秘書長黃健庭等都將出席，名單跨越黨派。

國民黨主席朱立倫今將出席建黨130周年黨慶台北市黨部慶祝活動，雙方同時間拚場，被形容為互別苗頭；但知情人士表示，王金平無意蹚渾水，籌組智庫也與黨主席選舉無關，單純希望政黨團結，兩岸才能正向發展。

王金平上周出席中道高峰會，以「中道和平聯盟之倡議」為題發表演說。他談及兩岸關係時指出，應把握大陸對兩岸民間交流仍維持開放態度的時候，發揚小國的王道精神，冷卻升溫的爐火，以免被溫水煮青蛙，最終不可收拾。

傳出王金平籌組智庫是要協調兩岸矛盾新路線，被解讀是劍指前總統馬英九提倡的「九二共識」。不過，知情人士指出，基於中華民國憲法，王金平希望兩岸和平、化解誤解，透過跨領域的智庫，大家集思廣益。

國民黨立委李彥秀說，王金平成立跨黨派智庫，為兩岸交流貢獻經驗與心力，對國民黨與台灣的整體利益而言，當然是大大加分。她認為衝擊與影響最大的，恐怕不是國民黨或九二共識，而是綠營內部「知中派」對賴清德總統新兩國論路線的反撲。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，任何有助於兩岸關係發展、避免兩岸走向衝突的努力，都樂觀其成。

王金平 國民黨 馬英九

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