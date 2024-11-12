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民進黨立委批劉德華唱「中國人」國台辦：一些綠營政客數典忘祖

特派記者廖士鋒／北京13日電
國台辦發言人朱鳳蓮13日上午針對劉德華唱《中國人》等議題回覆媒體提問。（記者廖士鋒／攝影）
國台辦發言人朱鳳蓮13日上午針對劉德華唱《中國人》等議題回覆媒體提問。（記者廖士鋒／攝影）

知名歌手劉德華日前在台灣舉辦演唱會，當中演唱《中國人》一曲遭到民進黨立委王定宇抨擊「媚共」，對此國台辦發言人朱鳳蓮13日表示，《中國人》由台灣音樂人創作，不僅得到現場觀眾的熱烈回應，也引發海內外中華兒女的廣泛共鳴。她批評「一些綠營政客數典忘祖，妄圖以政治操弄干擾正常的音樂交流，遭到島內輿論同聲撻伐」。

朱鳳蓮指出，劉德華赴台舉辦演唱會，受到台灣歌迷的熱烈歡迎，他演唱的歌曲《中國人》由台灣音樂人創作，經典歌詞「手牽著手不分你我昂首向前走，讓世界知道我們都是中國人」，不僅得到現場觀眾的熱烈回應，也引發海內外中華兒女的廣泛共鳴。一些綠營政客數典忘祖，妄圖以政治操弄干擾正常的音樂交流，遭到島內輿論同聲撻伐。

朱鳳蓮強調，兩岸同胞都是《中國人》，都是《龍的傳人》，有著《中國心》，說著《中國話》，愛著《燈火裡的中國》，《愛我中華》是每一個中華兒女的尊嚴和榮耀。希望廣大台灣同胞堅守中國人的民族大義，堅定反對「台獨」，與大陸同胞一道共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創民族復興偉業。

此外，對於兩岸影劇交流，朱鳳蓮表示11月12日，2024第二屆海峽兩岸青春影展頒獎活動在廈門舉行，兩岸及國外168所高校共965部作品參展，其中台灣作品93部。11月13日，金雞百花電影節將在廈門開幕，近百位台灣電影人受邀出席，活動期間將分別舉辦台灣電影展映、台灣電影交流會、金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季等多項活動。期間將展映《816》《悲情城市》《海上花》等9部台灣電影，8部正在製作的台灣電影將通過金雞獎平台進行推介，一些台灣導演將參加創作交流營活動，深化兩岸電影交流與合作。

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