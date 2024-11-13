冷眼集／魯比歐將接國務卿 挺台只是籌碼 綠別錯估局勢

佛州參議員魯比歐(左)是長期高度力挺台灣的友台人士，賴清德總統(右)也曾在2020年2月以副總統當選人身分訪美時，與盧比歐會面。(圖／取自盧比歐X)

美國總統當選人川普 積極籌組內閣，紐約時報報導，川普將任命佛羅里達州的聯邦參議員魯比歐為國務卿 。由於魯比歐長期抱持抗中友台的立場，民進黨政府對此恐怕要更謹慎因應美中台關係。

因為，川普若決定由魯比歐出任國務卿，顯示美方將更強勢主導美中互動，加上川普在總統大選前已揚言，將對中國大陸商品課徵60％的關稅，可預見雙方關係將更為緊張，一旦美中台失去平衡時，中國大陸有可能對台灣採取更多嚴厲措施，或對台灣態度更為強硬。

魯比歐長期立場抗中友台，經常為台灣發聲，曾在2020年被中國「制裁」。當時，美方以涉及重大人權侵犯為由，禁止新疆官員入境美國，為了反制美方的做法，中國也隨即提出反制，並且宣布制裁名單，其中一人就包括魯比歐，因為他當時被中國認為是美國制定「香港 人權與民主法案」、「香港自治法案」的重要推手。

魯比歐是參議院外交委員會的資深議員，屢屢為台灣發聲，被視為挺台派大將之一，賴清德總統在2020年以副總統當選人身分訪美時，特別安排與魯比歐會面。今年7月，魯比歐在接受訪問時更是對外表示，川普「應該繼續支持台灣」。

川普當然清楚魯比歐的立場，也了解中國對魯比歐的態度，現在傳出魯比歐可能出任川普2.0的國務卿，這意味著川普要帶給中國更強烈的訊息，意即他挑了一位反中先鋒來負責新政府的外交政策，證明他強勢對待中國是玩真的，現在就等中國如何接下這顆球，對中美關係提出進一步的回應。

當然，這項人事案尚未正式宣布，新政府成立前都有可能重新布局，但無論魯比歐最後是否出任國務卿，均代表川普在對中的外交層面，企圖握有更多的主導權，挺台只是雙方互動中的一個籌碼，民進黨政府若因魯比歐的人事而沾沾自喜，恐將錯估美中局勢。