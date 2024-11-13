魯比歐將任國務卿 藍：勿太樂觀 林郁方：美一中政策不變

賴清德總統(右)2020年2月以副總統當選人身分訪美時，與佛州參議員魯比歐(左)會面。(圖／取自魯比歐X)

美國媒體報導美國總統當選人川普 預計任命參議員魯比歐出任國務卿 ，外交部北美司長王良玉昨在例行記者會指出，外交部與駐外代表處長期以來都是衡平與美國兩黨交流、廣泛建立友台人脈，會持續關注川普新政府組成，也會努力在台美既有堅實夥伴基礎上繼續推展台美關係，對特定人選不評論。

魯比歐是長期高度力挺台灣的友台人士，賴清德總統2020年2月以副總統當選人身分訪美時，曾與魯比歐會面。當時賴清德在臉書貼文說，魯比歐長期為台灣發聲、支持台灣參與世界衛生組織及國際民航組織，也支持美台簽訂自由貿易協定，他向魯比歐表達深深感謝，也誠懇邀請魯比歐來台灣訪問；過程中，魯比歐肯定台灣的民主，重申對美台關係的堅定支持，也再度強調台灣加入國際組織的重要性，希望有機會來台訪問。

國民黨立委李彥秀說，魯比歐長期挺台，未來就任國務卿後，讓各界對台美關係實質發展及進一步深化充滿期待，也盼「台美21世紀貿易倡議」能有突破性進展，但未來4年還是川普說了算，魯比歐主掌下的國務院，在美中台關係與亞太戰略布局上，是否會在短時間內有根本性的改變，恐怕不能太過樂觀。

民進黨立委鍾佳濱表示，美國不論哪個政黨執政，以美國利益跟國際秩序穩定是最重要關鍵，美國不分朝野對台灣的支持無庸置疑，如何抓準川普競選時承諾，外交部門應盡快掌握川普核心官員聯絡管道，掌握新政府未來施政方針，才能促進台美合作持續深化。

國民黨主席朱立倫說，不做預測立場的揣測，但相信未來川普總統的閣員一定都是站在民主自由這一方，力挺中華民國。

賴總統昨天下午接見「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」時表示，所有海外僑胞都是第一線台灣民間大使；這些年來因為鄉親的支持和打拚，台美關係持續深化，盼未來和大家一起努力，讓台美合作交流腳步繼續大步前進。

魯比歐將出任國務卿，國安顧問傳由佛州眾議員沃茲出任，二位對中強硬派會否改變美國對中、對台政策？國際事務專家、前立委林郁方認為，他不認為川普會改變美國的一中政策。

林郁方說，國會議員當了政府官員，一定會有言詞上的謹慎；魯比歐是佛州參議員，佛州本就反共氣氛濃，因當地講西語的古巴 人多，逃避卡斯楚政權壓迫，反對共產黨。

「美國仍是一中政策，我不認為川普會改變，但在政策制定上會讓中國大陸非常辛苦。」林郁方說，對台灣而言，仍得看川普本人意向。他認為川普較無意識形態問題，對中國大陸的人權問題未必有興趣，川普的重點是要讓美國再次偉大，美國之所以沒有偉大是因為被很多國家占便宜，當中就出現了台灣，例如台積電問題。

政治大學外交系教授黃奎博表示，民進黨政府可能會因為沃茲、魯比歐等兩位抗中強硬派入川普政府而感到興奮。他認為，川普較第一任期時更有經驗，在中國問題上與第一任期內因新冠疫情和國內政治動盪所導致的混亂情況不同，這次川普個人對兩岸的觀點和意志很可能最為重要。

清華大學兼任助理教授何志勇說，川普擬任命魯比歐擔任國務卿有兩意涵，第一是抗中部分，過去普遍認為是美國主流社會的白人抗中，而魯比歐是古巴後裔，古巴過去與前蘇聯同盟，讓人覺得美國全面與中國大陸競爭；第二是展現給非法移民看，川普任命少數族裔參議員任政府要職，這有強烈宣示作用。