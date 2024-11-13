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新聞評論／川普善變誠可慮 賴政府缺乏主見更堪憂

聯合報社論
賴政府在外交上是否有足夠的主見鞏固國家利益，令人憂慮。（記者許正宏／攝影）
賴政府在外交上是否有足夠的主見鞏固國家利益，令人憂慮。（記者許正宏／攝影）

川普當選美國總統，台美關係是否可能不如以往，川普是否更將台灣當成棋子使喚，在在引起台人憂慮。近日的發展，從華航傳出採購波音客機，外媒報導賴政府正考慮向美採購近5000億元台幣軍備以展示台灣自我防衛決心，以及美國商務部下令台積電立即停售先進晶片給陸商，皆預告山雨欲來之勢。川普之變臉莫測確不易捉摸，但賴政府在外交上是否有足夠的主見鞏固國家利益，恐怕才是更令人憂慮的事。

川普與拜登最大的不同，在於他憑個人的信念與直覺行事，不在乎傳統的民主法治框架，他同時又夾帶強烈的利益動機，因此常有驚人之語和驚人之舉。以其睥睨一切的態度，川普2017年曾下令美國退出「跨太平洋夥伴協定」(TPP)，他明年上任後可能退出「巴黎氣候協定」，顯示他對美國扮演世界領頭羊的角色毫無興趣。對於台灣，他曾形容中國就像白宮橢圓辦公室的「堅毅書桌」，而台灣就像桌上一支筆的「筆尖」。由此可見，台灣在他心中的分量微小。

一旦認清了川普的作風以及他的世界觀，台灣對於未來4年台美關係的本質和現實，也就不必存有太多幻想。川普對台灣的態度非常明白：台灣偷走了美國的晶片生意，台灣也必須向美國繳交更多的保護費，這些都是台灣要付的代價。至於支付了保護費後，能不能換得美國出兵保護台灣的承諾和行動，川普可一次都沒有鬆口說「會」。事實上，就連民主黨總統候選人賀錦麗，在大選中對此問題也始終避而不答。可見，「交保護費」與「美國出兵」，完全不能畫上等號。

然而，最近傳出華航將花費近20億美元採購10架波音客機，以及賴政府擬以5000億元採購美國神盾級驅逐艦及戰機等武器，都被說成是在向美國「交保護費」。率先報導的外媒如此解讀，台灣內部的評論也都同步跟進，方向一致。事實上，川普要到明年1月20日才正式就職，賴政府就迫不及待地將片面以為的「保護費」包好，準備雙手奉上，不會顯得太急切嗎？誰又知道，川普看到台灣如此乖順的表現，不會獅子大開口要求更多天文數字的費用？

明眼人都看得出來，賴政府的國防、外交人事架構並不堅實，更多是為了黨內派系平衡考量，非為國家發展防衛而布局。外交部長林佳龍本人對外交事務並不嫻熟，遑論戰略思維；而駐美代表俞大㵢，本身言行也頗多爭議。至於副總統蕭美琴，在駐美時代所經營的主要是民主黨的關係，未必能與川普的未來團隊搭得上線。最諷刺的是，賴清德上任後，先後邀請了川普任內的前國務卿龐培歐、前駐聯合國大使海理來台訪問，以顯示賴政府確有經營共和黨關係。但川普當選後，立刻聲稱龐培歐和海理在他的政府，「不會有角色」。由此可見，賴政府的外交投資押寶眼光多麼失準，押二錯二，全部摃龜。

令人擔心的，不只是川普團隊裡的「友台派」陸續出局，更令人憂慮的，是賴政府的國安布局到底有沒有自己的主見，有沒有以台灣的主權意識及利益著眼？以台積電為例，川普選舉時指控它偷了美國的晶片生意，選後拜登政府更下令禁止它將7奈米以下的先進晶片賣給陸商。如此信口的指控以及撈過界的禁令，一再衝擊台積電的聲譽，並影響它的營運自由。問題是，賴政府對此從頭到尾唯唯諾諾，裝作事不干己，不敢為台積電置一詞。試問，台積電的利益，不是台灣的核心利益嗎？政府如此懦弱，如何保衛台灣和護國神山？(轉載自聯合報社論)

川普 台積電 晶片

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