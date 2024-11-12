我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

傳台擬150億美元對美軍購 李彥秀：執政黨憂出超激怒川普

記者王千豪／台北12日電
英國金融時報11日報導，台灣研擬向美國購買總價值超過150億美元，約台幣4800億元的武器。國民黨立委李彥秀表示，民進黨政府加碼送上「大禮包」，恐怕更是擔憂「破紀錄」的對美貿易出超會激怒美國總統川普。(本報資料照片）
英國金融時報11日報導，台灣研擬向美國購買總價值超過150億美元，約台幣4800億元的武器。國民黨立委李彥秀表示，民進黨政府加碼送上「大禮包」，恐怕更是擔憂「破紀錄」的對美貿易出超會激怒美國總統川普。(本報資料照片）

英國金融時報昨天日報導，台灣研擬向美國購買總價值超過150億美元，約台幣4800億元的武器，包括神盾艦及F-35匿蹤戰機。國民黨立委李彥秀今天表示，民進黨政府加碼送上「大禮包」，恐怕更是擔憂「破紀錄」的對美貿易出超會激怒美國總統川普

李彥秀表示，川普上任前，民進黨政府加碼送上「大禮包」，提出軍購「願望清單」，當然是展現台灣對國防武力的殷切期盼；但背後反應的，恐怕更是擔憂「破紀錄」的對美貿易出超，恐怕會激怒川普。今年前十個月，台灣對美國貿易出超就高達529億美元，不僅大幅超越去年356億美元的歷史紀錄，今年全年更有機會突破650億美元。

李彥秀說，更讓人擔心的是，依美國海關統計，今年前7個月，美日逆差與去年同期持平，美韓逆差成長32％、美中逆差成長1.5％，美台逆差成長幅度卻高達56％。AI產業一枝獨秀，爆發性成長的背後，原本就呈現產業「紅肥綠瘦」的失衡現象，「關稅俠」川普重返白宮橢圓形辦公室，台灣必須提防台幣升值的壓力，以及「特別301報告」捲土重來的全面性衝擊。

李彥秀認為，神盾艦及F-35匿蹤戰機對台灣而言，當然是「夢幻逸品」，但民進黨政府除了遙望「天邊的彩虹」之外，也應該要留心「路邊的芳草」，國防部坦承，反裝甲飛彈（拖二B）、滑翔炸彈（AGM-154），以及F-16V（block70）戰機三項軍購案仍然延宕，其他軍購也只是「慢慢跟上進度」。

李彥秀指出，華府智庫（CATO Institute）9月公布最新研究報告，美國對台軍售延宕尚未交貨的武器裝備，累積金額已經高達205.3億美元，其中又以戰機以及我方最需要的「不對稱作戰」武器類型最多。

李彥秀說，競選期間，川普點名台灣國防支出不足，應該要將軍費提高到國內生產毛額（GDP）的10％（目前占比為2.4％），換算成新台幣高達2兆6410億元。當然川普喊價的意味濃厚，但這也代表，川普主導下的世界秩序，台灣不僅要為自己的安全付出「高昂的代價」，背後可能更多的是「美國優先」下，川普對於貿易失衡的憤怒與不滿。

川普 民進黨 美國優先

上一則

孫中山誕辰 洪秀柱：五權憲法是中華民國政府施政依據

下一則

2028「盧蔣配」？蔣萬安、盧秀燕先合體為台日賽加油

延伸閱讀

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
傳川普選好新國安顧問 對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲

傳川普選好新國安顧問 對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲
川普行情推動美元續漲 歐元、日圓走貶

川普行情推動美元續漲 歐元、日圓走貶
川普：台灣要付美國保護費 美國會「犧牲」台灣嗎？

川普：台灣要付美國保護費 美國會「犧牲」台灣嗎？

熱門新聞

媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。（路透）

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

2024-11-10 20:40
嘉義高中運動大會，有學生拿手機將教英文蔡姓女教師，與同學跳三振舞影片，貼在社群網站threads，女教師穿迷你短裙帶學生跳舞，身材姣好、露出細白長腿，畫面引發網友暴動。(記者魯永明／翻攝)

台灣美女高中師長腿短裙 運動會上跳三振舞成嬌點

2024-11-08 19:20
馬斯克旗下的SpaceX公司，傳以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外。（路透資料照片）

地緣政治風險 傳SpaceX要台廠外移 部分供應商已遷越泰

2024-11-06 01:28
總統當選人川普。(美聯社)

2016年川蔡通上話 CNN分析為何賴清德低調賀川普當選

2024-11-08 19:34
圖為2019年6月川習在日本大阪G20會晤。（路透）

川普1舉動恐重擊中國經濟 她指不等於傷習近平、綠營該憂怎對抗疑美論

2024-11-07 06:12

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲