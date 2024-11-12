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華府智庫謹慎：台灣議題是個火藥桶

編譯陳韻涵、茅毅／綜合報導

美國福斯新聞10日整理今年總統選戰時，川普的主要對台論述，例如「我們（美國）就跟保險公司一樣，而台灣沒給我們任何東西」。

川普明年1月重返白宮，台灣人民想知道奉行不干涉主義的川普新政府上台後，美國是否會保衛台灣？川普的公開發言可能顯示，他將不願為了捍衛一個蕞爾島嶼的民主而面對另一個全球強權。

川普6月對彭博商業周刊說，台灣應向美國「支付防禦費用」；10月在全球最熱門播客節目「喬羅根體驗」提到，台灣「偷了」美國晶片生意，「他們希望我們提供保護，他們需要保護，卻沒為保護付錢。幫派可是會收保護費對吧？」川普並聲稱，「我（第一任時）從北約（NATO）國家拿到數千億美元，而這些國家此前從未付我們錢（即防禦費）」。

華府智庫「國防重點」主任高德斯坦指出，川普心腹顧問對台灣事務抱持的態度，遠比川普公開言論鷹派；「川普第一任時立場堅定，他支持藉由各種措施捍衛台灣。我認為這些措施主要來自顧問群。」但10月被問到若中國侵台是否協防台灣時卻說「我不必（這麼做），因為（中國國家主席習近平）他尊重我，他也知道我很瘋狂」。如何說服習別犯台？川普揚言祭出150%至200%的高額關稅，要北京別輕舉妄動「進入台灣」。

高德斯坦認為；「我們跟日本和菲律賓有同盟關係，但跟台灣沒有。我們可能想加倍努力保衛友邦」，但「台灣議題是個火藥桶，這個議題極度危險，我們應在此非常謹慎」。

川普 白宮 晶片

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