我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

前幕僚籲拜登辭職 讓賀錦麗成美國首位女總統

金融時報：台灣命懸一線 考慮以150億軍購向川普輸誠

編譯盧思綸、馮克芸／即時報導
金融時報報導，台灣有意以總值150億美元的軍購，向美國總統當選人川普表達認真自我防衛的決心。圖為神盾驅逐艦「希金斯號」。（路透）
金融時報報導，台灣有意以總值150億美元的軍購，向美國總統當選人川普表達認真自我防衛的決心。圖為神盾驅逐艦「希金斯號」。（路透）

金融時報11日報導，台灣研擬購買總值超過150億美元的大批美國武器，包括神盾驅逐艦，藉此向即將上任的川普政府表明加強防禦中國的決心。

金融時報引述多位知情人士說，台灣可能會提出採購美國軍火商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的艦艇，以及諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）的空中雷達系統──E-2D型先進鷹眼預警機（E-2D Advanced Hawkeye）。台灣還希望購買更多愛國者飛彈，且或許要求購買可能會在華府引發爭議的F-35戰機。

一名前川普政府官員說，台灣正在考慮一套「非常積極大膽」的軍購案，以表明認真面對的態度。

川普第一任期國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby），有可能在新政府中成為國防部長或白宮國安顧問，他一向呼籲台灣增加軍費。柯伯吉最近在X寫到，「關心台灣的人應該超級清楚，他們必須大幅加強軍力。他們命懸一線。」

一名台灣資深國安官員說，已經與川普團隊進行「非正式討論」，了解購入何種武器或許能展現台灣堅定投資國防的決心。

這位官員表示，「台灣的武裝部隊已經鎖定一些大型作戰平台和其他裝備項目很久了，但是一直無法取得，因此選擇的空間相當大。」

另一名台灣官員說，「神盾」系統會是採購清單的優先考量。不過官員和國防專家指出，可能還有其他更昂貴的裝備是台灣需要的，那些裝備可能會造成更大的威懾作用。

台灣國防安全研究院副執行長蘇紫雲表示：「如果談到願望清單，現在是提出F-35戰機的時機。」他補充，台灣可能會要求購買已退役的提康德羅加級飛彈巡洋艦（Ticonderoga-class cruisers）和海軍派里級巡防艦（Perry-class frigates）。

川普第一任內主管東亞事務的國防部副助理部長柯林克（Heino Klinck）表示，對於面臨生存威脅的盟友，應該設定「最低支出門檻」，但他強調優先考慮關鍵能力的重要性，例如彈藥、指揮與控制、空防和飛彈防禦系統，並實施國防改革。柯林克說，「從操作和財務角度來看，要求F-35戰機不太合理」。

知情人士透露，台灣可能會要求購買多達60架F-35戰機、4架先進鷹眼預警機、10艘退役軍艦、400枚愛國者飛彈。蘇紫雲估計，這套軍購案的總價值超過150億美元，相當於台幣4878億元。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，一套大型軍售方案「可視為一筆首付款，表現試圖與川普新政府建立良好關係的開端」。

金融時報說，在川普第一任期內，美國批准總額210億美元的11筆對台軍售，包含F-16戰機和M1艾布蘭（Abrams）主力戰車。拜登政府批准總額70億美元軍售案，試圖迫使台灣更有效分配有限的國防預算。

這次台灣的軍購方案，由副總統蕭美琴和國安會祕書長吳釗燮負責。賴清德總統的發言人郭雅慧沒有證實或否認，高層官員是否正與川普團隊就可能的軍購計畫進行討論。

川普 國防部 軍售

上一則

繳不起罰鍰 失聯移工到案被拒再失聯 成台灣治安隱憂

下一則

迎接川普2.0 台積電是否加碼在美布局受矚

延伸閱讀

馬斯克左右誰當參院龍頭 發動網友投票 力挺這位佛州議員

馬斯克左右誰當參院龍頭 發動網友投票 力挺這位佛州議員
川普急欲新閣上任 要求「休會任命」不經參院審查

川普急欲新閣上任 要求「休會任命」不經參院審查
馬斯克政治影響力開掛 幾乎天天在川普莊園對人事獻策

馬斯克政治影響力開掛 幾乎天天在川普莊園對人事獻策
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

熱門新聞

烏克蘭台籍傭兵吳忠達（左）不幸在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，同隊台籍戰友潘文揚（右）今哽咽還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞。圖／取自牧師黃春生臉書

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

2024-11-04 13:43
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。（路透）

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

2024-11-10 20:40
馬斯克旗下的SpaceX公司，傳以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外。（路透資料照片）

地緣政治風險 傳SpaceX要台廠外移 部分供應商已遷越泰

2024-11-06 01:28
嘉義高中運動大會，有學生拿手機將教英文蔡姓女教師，與同學跳三振舞影片，貼在社群網站threads，女教師穿迷你短裙帶學生跳舞，身材姣好、露出細白長腿，畫面引發網友暴動。(記者魯永明／翻攝)

台灣美女高中師長腿短裙 運動會上跳三振舞成嬌點

2024-11-08 19:20
總統當選人川普。(美聯社)

2016年川蔡通上話 CNN分析為何賴清德低調賀川普當選

2024-11-08 19:34
圖為2019年6月川習在日本大阪G20會晤。（路透）

川普1舉動恐重擊中國經濟 她指不等於傷習近平、綠營該憂怎對抗疑美論

2024-11-07 06:12

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大