金融時報：台灣命懸一線 考慮以150億軍購向川普輸誠

金融時報報導，台灣有意以總值150億美元的軍購，向美國總統當選人川普表達認真自我防衛的決心。圖為神盾驅逐艦「希金斯號」。（路透）

金融時報11日報導，台灣研擬購買總值超過150億美元的大批美國武器，包括神盾驅逐艦，藉此向即將上任的川普 政府表明加強防禦中國的決心。

金融時報引述多位知情人士說，台灣可能會提出採購美國軍火商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的艦艇，以及諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）的空中雷達系統──E-2D型先進鷹眼預警機（E-2D Advanced Hawkeye）。台灣還希望購買更多愛國者飛彈，且或許要求購買可能會在華府引發爭議的F-35戰機。

一名前川普政府官員說，台灣正在考慮一套「非常積極大膽」的軍購案，以表明認真面對的態度。

川普第一任期國防部 副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby），有可能在新政府中成為國防部長或白宮國安顧問，他一向呼籲台灣增加軍費。柯伯吉最近在X寫到，「關心台灣的人應該超級清楚，他們必須大幅加強軍力。他們命懸一線。」

一名台灣資深國安官員說，已經與川普團隊進行「非正式討論」，了解購入何種武器或許能展現台灣堅定投資國防的決心。

這位官員表示，「台灣的武裝部隊已經鎖定一些大型作戰平台和其他裝備項目很久了，但是一直無法取得，因此選擇的空間相當大。」

另一名台灣官員說，「神盾」系統會是採購清單的優先考量。不過官員和國防專家指出，可能還有其他更昂貴的裝備是台灣需要的，那些裝備可能會造成更大的威懾作用。

台灣國防安全研究院副執行長蘇紫雲表示：「如果談到願望清單，現在是提出F-35戰機的時機。」他補充，台灣可能會要求購買已退役的提康德羅加級飛彈巡洋艦（Ticonderoga-class cruisers）和海軍派里級巡防艦（Perry-class frigates）。

川普第一任內主管東亞事務的國防部副助理部長柯林克（Heino Klinck）表示，對於面臨生存威脅的盟友，應該設定「最低支出門檻」，但他強調優先考慮關鍵能力的重要性，例如彈藥、指揮與控制、空防和飛彈防禦系統，並實施國防改革。柯林克說，「從操作和財務角度來看，要求F-35戰機不太合理」。

知情人士透露，台灣可能會要求購買多達60架F-35戰機、4架先進鷹眼預警機、10艘退役軍艦、400枚愛國者飛彈。蘇紫雲估計，這套軍購案的總價值超過150億美元，相當於台幣4878億元。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，一套大型軍售 方案「可視為一筆首付款，表現試圖與川普新政府建立良好關係的開端」。

金融時報說，在川普第一任期內，美國批准總額210億美元的11筆對台軍售，包含F-16戰機和M1艾布蘭（Abrams）主力戰車。拜登政府批准總額70億美元軍售案，試圖迫使台灣更有效分配有限的國防預算。

這次台灣的軍購方案，由副總統蕭美琴和國安會祕書長吳釗燮負責。賴清德總統的發言人郭雅慧沒有證實或否認，高層官員是否正與川普團隊就可能的軍購計畫進行討論。