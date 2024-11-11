迎接川普2.0 台積電是否加碼在美布局受矚

美國總統當選人川普 將於明年初二度入主白宮，他先前指稱台積電 奪走美國晶片事業，因此要收「保護費」，這使得台積電預計於12月初在亞利桑納州廠舉行的完工典禮更受到注目，尤其是即將進入川普2.0之際，屆時台積電會釋出哪些訊息，以及後續是否還有加碼投資的可能性。

根據台積電規畫，亞利桑納廠區投資金額約超過650億美元，將建立三座工廠，可望獲得美國政府66億美元的補助，另外約可獲得50億美元貸款，同時相關投資最多可拿到25%的租稅抵減。

台積電先前在法說會中提到，在亞利桑納州設立三座晶圓廠的計畫，有助於創造更大的規模經濟。第一座晶圓廠於4月進入採用N4製程技術的工程晶圓生產，且成果非常令人滿意，預期將在2025年初開始量產，第二座和第三座晶圓廠將採用更先進的製程技術，第二座晶圓廠計畫於2028年開始生產，而第三座晶圓廠將在21世纪20年代底進行生產。

除了台積電在美國布局的腳步受關注，由於川普競選時高喊要提高美國對進口產品加徵關稅 ，台灣半導體產品被認為可能是標的之一。業界認為，一旦川普政府擴大加收關稅，供應鏈恐無法自行吸收大部分墊高的成本，「半導體通膨」時代隨之來臨，將牽動新一波成本轉嫁拉鋸戰。

一般預料，若川普執意提高進口關稅，被加稅的廠商只有兩條路可選，一是自行吸收因加稅墊高的成本，但「除非是把生意當作慈善事業才會發生」。二是調升終端產品售價，同時向上游供應商砍價要求共體時艱，這個方案目前業界普遍認為較為可能。

業界分析，由於晶片很少直接出口到美國，而是交貨給下游模組廠或ODM廠，如果川普加徵關稅，按理來說應該無法直接對晶片課稅，而是對下游系統廠的成品課稅。

因此，品牌廠若無法全部轉嫁關稅，少部分仍得自行吸收，就會要求包括晶片業在內的供應鏈共體時艱。但基於現在是買方市場的氛圍，未來在採購晶片時的壓價幅度，不排除可能會加大。

針對美國可能加稅議題，部分IC設計業者指出，「生意人都是精算師，應該沒有IC設計公司願意吸收吧？」如此一來，意味著供應鏈之間對於報價的拉鋸攻防可能將更為激烈。

不具名的半導體材料廠表示，額外稅負一定會要客戶埋單，例如同樣的產品，出口到中國大陸免稅，但出口到客戶的日本廠區卻要課徵10%的加值型營業稅，這時必須由客戶承擔額外的稅負支出，否則形同做當地的生意就被砍報價，這並不合理。另一種方式就是交貨地點約定在台灣，請客戶自行運往國外廠區。

也有IC設計業者認為不要太悲觀，因為川普競選時發表選舉語言，未必每件事都會落實。若真的加徵關稅，勢必會影響市場，生意人永遠是生意人，不要忘了川普也是生意人，到時候自然會斟酌。