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汪毅夫：美國打「台灣牌」力度將更大 台海鬥爭激烈度更高

記者陳宥菘／綜合報導

美國前總統川普將重返白宮，中國大陸全國台灣研究會長汪毅夫9日就美中台關係指出，五二○賴清德總統上台，加上美國總統大選消極因素，台海風險持續走高，呈現出美國打「台灣牌」力度更大、台海鬥爭激烈度更高、台海局勢不確定性更強的階段性特徵。

綜合陸港媒體報導，大陸全國台灣研究會2024學術年會9日在江蘇常州舉行，汪毅夫致詞時表示，在深刻認識台海形勢更趨複雜嚴峻的同時，也應看到台灣民意和政治生態在某些領域正處在積極的「量變積累」過程中，兩岸交流合作內生動力依然強勁，兩岸融合發展不斷取得新的成果，國際社會堅持「一個中國」的格局進一步鞏固。

針對大陸對台政策，汪毅夫稱，大陸持續發展和綜合實力愈益壯大，為對台工作提供了更多資源和條件，反分裂、反干涉的重大鬥爭增強了實現統一的戰略主動，大陸有更多的條件、更大的能力推進統一進程。

就中美溝通管道，北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通，8日出席「尋方於變革時代」的中國財新傳媒峰會時稱，川普首次執政時，中美官方對話和磋商機制從70個降至0，拜登時代恢復到約20個；川普重回白宮後，未來四年情況目前無從得知，但中美必須保持開放對話管道，以減少誤解並避免災難性後果。

展望未來中美經貿關係，閻學通稱，儘管還不知川普確切做法，但未來一定制定保護主義色彩的政策。他坦言，不認為經貿關係能當中美關係壓艙石，因經濟關係在政治考量中優先性並不高，有時更可能是把雙面刃，讓大國之間的戰略關係變得更困難。

川普是否真對大陸商品加徵高額關稅？與會的美中貿易全國委員會長艾倫認為，選舉語言不等同於政策公告，大陸與川普新政府仍有談判空間。

川普 白宮 美國總統大選

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