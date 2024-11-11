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中國學者：封鎖台灣已成主選項 一旦武統將是速戰速決

台灣新聞組／台北11日電
中共近年三次圍台軍演，一次比一次更逼近台灣本島。（取材自央視新聞）
中共近年三次圍台軍演，一次比一次更逼近台灣本島。（取材自央視新聞）

復旦大學中國研究院院長張維為日前在上海東方衛視節目中分析共軍10月「聯合利劍-2024B」對台演習時指出，從這次軍演來看，封鎖台灣已成為「反獨促統」的主要選項。而且一旦中國大陸展開「武統」，大概率是速戰速決，最後的決戰可能以小時或以天計。

中國網路媒體「觀察者網」10日發布張維為本月4日在上海東方衛視節目「這就是中國」的演講全文，張維為說，自賴清德上台以來，就不斷以台獨立場挑釁大陸。「我們一直主張：與其讓『暗獨』忽悠，不如直面『明獨』，徹底解決台灣問題，早日實現祖國統一。」

張維為稱，「這樣的機會正在不斷地出現」：賴清德雙十講話後的第四天，也就是10月14日，中國人民解放軍東部戰區即組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵種，展開了懲治台獨的「聯合利劍-2024B」演習。

他表示，這次演習的特點包括：首次提出了「要港要域封控、對海對陸打擊」，演訓示意圖中的六個紅色方塊又被稱為「六對六」，直接針對台北、基隆、台中、高雄、台東、花蓮這些台灣最大的城市、港口。「換言之，封鎖台灣已成為『反獨促統』的主要選項。

其次，這次軍演明確提出「奪取綜合制權」。5月「聯合利劍-2024A」使用的概念是「奪取戰場綜合控制權」，這次去掉了「戰場」，變成了「奪取綜合制權」，也就是範圍更廣的制海權、制空權、制天權、制電磁權、制信息權等國家主權賦予的「制權」。

第三，軍隊、海警聯合行動的規模進一步擴大。10月14日凌晨，大陸四支海警艦艇編隊開赴台海進行環島的巡航執法，依法訓練攔截、臨檢、扣押過往船隻等。張維為表示，「這從為中國海警在整個台島周邊海域執法鋪平道路，就像在金門海域我們已經實現了海警常態化巡邏執法那樣。」

第四，整個軍演從凌晨5點開始至下午6點結束，總共13個小時。張維為稱，解放軍這種「召之即來，來之能戰，戰之必勝」的作風，使許多軍事專家推斷，一旦「武統」開始，大概率是速戰速決，最後的決戰可能以小時或以天計。

此外，軍事專家幾乎都指出，解放軍海陸空三軍加上火箭軍，這些年如此高頻率、高效率地聯合演練，意味著大陸可以隨時將演習轉化為實戰，「一舉完成統一大業」。

解放軍 火箭軍 賴清德

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