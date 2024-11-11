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陸旅美學者訪台觀感：餐廳裝潢、服務、菜式遠落後大陸

台灣新聞組／台北11日電
中國大陸旅美學者認為，台灣的餐飲服務質量已經遠遠落後於大陸。圖為寧夏夜市日前整修中景象。（本報資料照片）
中國大陸旅美學者認為，台灣的餐飲服務質量已經遠遠落後於大陸。圖為寧夏夜市日前整修中景象。（本報資料照片）

美國阿勒格尼學院歷史系副教授、中國研究項目主任伍國11日在環球時報發表他今年7月第四度訪台後的總體觀感：道路交通管理混亂、餐飲服務水準總體不高。他希望台灣朋友可以正視大陸的進步和變化，不再被過度的「優越感」「政治化」所束縛。

伍國表示，今年7月，他第四次到訪台灣。過去10年，由於旅遊、訪學、參加學術會議等緣故，他曾到過台灣三次，時間總計近兩個月。

伍國認為，台灣由於其獨特的歷史背景和社會發展路徑，形成發達與落後並存的社會風貌。在交通和餐飲等領域，這種矛盾現象尤為明顯。

他指出，首先是道路交通管理混亂。台南過馬路的地方有斑馬線但沒有過街指示燈（紅綠燈），在大轉盤（圓環）過馬路時，因為既沒有過街天橋，也沒有地下通道，甚至連地面的斑馬線也沒有，行人只能冒著生命危險橫穿馬路。

伍國說，他在台南一處有斑馬線而無過街指示燈，斑馬線的標識極不明確的地方，就親眼看見兩輛摩托車相撞。

在屏東恒春的轉運站，伍國又目睹一輛轎車為了在雨天接人，竟然直接猛衝上人行道，幾乎要開進候車大廳才停下來的全過程。

伍國表示，恒春鎮有針對外國遊客的國際化醫院，但路邊停車不受約束，大量車輛打著雙閃（雙黃燈）隨時停在路邊，隨時離開，給步行者帶來極大不便和不安全感。而人行道往往被商家或住戶隨意截斷，或停放摩托車或堆砌雜物，行人只能走到車道上，人車混行。不論是在台北還是小鎮上，摩托車常常騎到人行道上。

伍國指出，台灣鐵路是在日本殖民時期奠定的基礎，導致其候車習慣和大陸不同。台北車站不設候車室，旅客可以憑票直接上站台，但站台（月台）的電子螢幕不標識列車車次，只顯示始發站、終點站和發車時間，發生過多起西方遊客因為找不到正確站台而誤車的事。

他認為，在這方面，大陸顯然對外來遊客更加友好，大多會由候車室分類並引導旅客，明確知道車次、站台再上車。

伍國還稱，台灣餐飲的服務水準總體不高，菜品簡陋而量小，點菜方式五花八門。有的小餐館要顧客自己寫單給老板，有的小餐館要顧客自己寫單壓在石頭下面，有的要求自己寫單並寫明桌號，有的要顧客像在銀行一樣從取號機取號，有的則要求掃碼下單……嘉義的一家四星級酒店竟然沒有提供完整中式菜肴的餐廳。

在他的感受上，台灣多數餐廳的服務態度也不如人意，很多餐館要「看老闆臉色」。台灣多數餐館都喜歡問「外帶還是內用」，如果回答「內用」，餐館人員似乎就顯得不耐煩，可能因為涉及餐桌服務、清潔桌面等瑣事，有的還不得不為「內用」客人臨時開空調。

伍國說， 總體看，台灣的餐飲服務質量已經遠遠落後於大陸，在餐廳裝潢、服務、菜式等方面也是如此。

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