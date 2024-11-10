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9月增班25%後 金廈小三通今年客流量已破100萬人次

記者陳宥菘／綜合10日電
今年截至11月9日，金廈小三通航班客流量已突破100萬人次。（記者蔡家蓁／攝影）
今年截至11月9日，金廈小三通航班客流量已突破100萬人次。（記者蔡家蓁／攝影）

金廈「小三通」客運航線被譽為兩岸往來「黃金通道」，今年截至11月9日，該航線客流量已突破100萬人次。

中新社報導，今年以來，金門廈門「小三通」客運航線客流量穩定成長。根據統計，截至11月9日，廈門邊檢總站高崎邊檢站今年已累計驗放金廈「小三通」客運航線突破5000班次，查驗出入境旅客達100萬人次。其中台胞數量占9成以上。

據報導，來自金門的台胞王英生表示，他經常透過金廈「小三通」客運航線往返廈門與金門兩地，「時間短，價錢也便宜，現在船班又多了，就更順利方便了」。

經台交通部核定，金廈「小三通」航班自9月起由每日雙向16班次增至20班次，航班增幅達25%。

今年10月以來，隨著金廈「小三通」客運航線航班班次增加、兩岸文化活動及人員交流日盛，客流量迅猛增長，10月日均客流近4000人次，較上月增長超過25%。其中10月20日，金廈「小三通」客運航線單日查驗出入境人員超5100人次，創2023年復航以來新高。

報導引述專家預測稱，「隨著兩岸交流往來的進一步密切，金廈『小三通』客運航線或將迎來新一輪高峰」。

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