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海基會前董座洪奇昌：川普反中不等於友台

台灣新聞組／台北10日電
海基會前董事長洪奇昌指出，川普近期的涉台發言，不易建立台海政策信任。（圖／洪奇昌提供）
海基會前董事長洪奇昌指出，川普近期的涉台發言，不易建立台海政策信任。（圖／洪奇昌提供）

美國前總統川普贏得總統大選，海基會前董事長洪奇昌指出，川普近期的涉台發言，不易建立台海政策信任，也會讓台灣的半導體產業投入美國供應鏈，多了些疑慮。清華大學社研所副教授陳明祺表示，美方友人曾提醒，過去台灣高調講民主、晶片等議題，現在應該要更細膩地處理。

台北中國時報報導，洪奇昌指出，川普與拜登有一不同，就是反中與友台的政策交集空間可能變小，也就是「反中」不等於「友台」，川普一面強調對中國防堵、經濟脫鉤，批評對美貿易逆差；一面也批評台灣半導體對美造成貿易逆差；這種矛盾雖非針對台灣，對日、韓亦然，但確實讓台灣的半導體產業對投入美國供應鏈多了些疑慮。

他認為川普第一任期時，不需太多公開談論台灣問題的機會，但當前的政治情勢已改變，北京的灰色地帶作戰以及利用聯合國2758號決議發動的輿論戰、法律戰，頻繁對台動作都會迫使美國不得不回應。

另據中央社報導，陳明祺指出，台灣如何處理對美貿易順差、增加國防預算，是未來的兩大挑戰，但執政黨目前在立法院又面臨席次未過半情況。因此，對於台美關係不須悲觀，但也無法有樂觀空間。

遠景基金會執行長賴怡忠表示，如果要對台灣在內的其他國家全面課徵10%關稅，美國是法治國家，仍有一定程序要進行，且也要國會願意配合，而台灣在國會有很多盟友，最後若針對台灣課徵10%關稅，可能也只有幾個特定品項適用。

川普 供應鏈 關稅

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