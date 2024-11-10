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公視報導稱川普重刑犯 文化部長：事態嚴重已下架

記者張博瑞、屈彥辰／台北10日電
川普確定重返白宮，在公視「TaiwanPlus」報導中，公視委外記者提到川普時稱其為「重刑犯」。（取自立委王鴻薇臉書）
川普確定重返白宮，在公視「TaiwanPlus」報導中，公視委外記者提到川普時稱其為「重刑犯」。（取自立委王鴻薇臉書）

美國總統大選結果出爐，前總統川普確定重返白宮，不料在公視「TaiwanPlus」報導中，提到川普時卻稱其為「重刑犯」，引發爭議。對此，文化部長李遠表示，這件事情確實很嚴重，文化部已在第一時間就轉告公共電視集團，新聞在經過評議以後也馬上下架。國民黨立委王鴻薇質疑，國家電視台的報導，是否代表政府言論？

公視TaiwanPlus在一系列美選的報導被發現，有委外記者在鏡頭前說出「這次選舉將會成為一個歷史時刻，美國人到底會選出一個女性總統，還是一個被定罪的重刑犯？看來美國選擇了重刑犯」，引發議論。

李遠解釋，公共電視集團是獨立經營，文化部在第一時間就提醒此事的嚴重性，在經過公視內部的評議，討論這則新聞內容的嚴重性，最後也將新聞下架。李遠也坦言，這件事情是嚴重的。

公視則發聲明表示，TaiwanPlus將即刻啟動內部機制，檢討審視採訪規畫作業與核稿程序，也要求新聞掌握公共媒體原則，客觀公正平衡報導。

國民黨立委王鴻薇批，公視委外記者的言論充滿了立場和個人好惡，對於新聞節目製作來講，完全不專業且充滿主觀評論。她也質疑，公視作為國家電視台，節目有這樣的意識形態，還牽涉到美國大選，公共電視台所發出的記者言論，是否代表政府言論？

王鴻薇指出，公視應該是專業、公共頻道，但例如公視台語台就出現，充滿意識形態的「罷樑」專題報導。在罷樑專題報導中，基隆市長謝國樑跟其團隊竟只有短短七秒鐘可以反應，這是專業電視台嗎？公視最後拒不下架，事情愈鬧愈大，現在鬧到國際新聞，丟臉丟到國際上，公視難道不應改進？

王鴻薇質疑，公視高層坐領納稅人的錢，難道不應負責，對外說明，還要躲在辦公室裡，繼續領高薪嗎？

國民黨 川普 美國總統大選

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