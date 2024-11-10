新聞眼／川賴不來電 潛藏台與美陸失聯警訊

外交部長林佳龍表示，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣」。（本報資料照片）

八年前，時任總統蔡英文 曾致電恭賀美國總統當選人川普 ；外傳賴清德 總統考慮嘗試致電川普，總統府立即否認。「川蔡通話」若是意外，「川賴不來電」就是事實，「蔡行、賴不行」的奧妙令人玩味。

蔡英文當年與川普通話，賴清德如今卻否認要致電，為何「蔡通、賴不通」？許多人試圖還原當年始末，華盛頓郵報專欄作家羅金爆料，川蔡通話其實是場意外，川普當年跟國外政要通電話，台灣是最後一個聯絡名單，政權交接期間局面混亂，以致沒人及時阻止；另傳是川普獨排眾議堅持與蔡通話，只是沒料到後果嚴重。駐美前代表高碩泰澄清，川蔡通話是歷經近半年布局，絕非即興之作。川蔡通話真相宛如羅生門，但可以確定的是，這通電話埋下許多後遺症，不僅北京跳腳，各界負評超乎預期，前立委郭正亮更斷言，川普不會再讓台灣成為變數，川賴不可能熱線通話。

川普即將重返白宮，世界新秩序正在重整，北約緊張、烏克蘭焦慮，從各國政要致電或可看出端倪。俄烏戰爭惡化美俄關係，克里姆林宮表示美俄關係正處於歷史低點，美國對俄羅斯仍是「不友好的國家」，普亭沒有計畫向川普道賀；反倒是一向緊繃的美中關係，習近平卻在第一時間致電恭賀川普，表達「中美合則兩利、鬥則俱傷」。

台美關係是否堅若磐石，不是民進黨自吹自擂，北京、華府競合牽動美中台關係；川普若抗中，台灣晶片仍是「護國神山」；美中若重修舊好，台灣恐付出高額「保護費」。路透報導，華航即將簽訂總額約40億美元的長途客機訂單，將由波音與空中巴士共同拆分，此舉被視為台灣以行動證明在新川普時代保持強韌的台美關係。

川普這次回鍋，台灣要再搭上線的價碼將比八年前更高，民進黨與美方雖保持外交聯繫，但不論副總統蕭美琴或駐美代表俞大㵢都沒有直通川普核心的管道。台灣在現實國際政治處於弱勢地位，國際關係不是網路交友，不是台灣想見誰就見誰、想通話就通話。不論是外傳賴總統將出訪過境美國或考慮嘗試致電川普，賴政府都馬上嚴正否認，卻無法杜絕各種流言，儘管外交部否認「疑美論」，但從華府傳出的「疑賴論」，恐怕才是最大警訊。

川普一句「Make America Great Again（讓美國再度偉大）」席捲全球，台灣網友戲謔成「Make Taiwan Pay Again（讓台灣再度付錢）」。外交部長林佳龍提出新解，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣」，不知道川普聽到有何感想？賴政府現況是「與中共斷訊、與川普失聯」，美國想再度偉大，台灣是不是川普的關鍵拼圖？賴總統恐怕也沒訊息。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）