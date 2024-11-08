我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

和碩董座童子賢：美若主張孤立主義 世界的道路會更顛簸

記者吳凱中／台北8日電
和碩董事長童子賢。(記者吳凱中／攝影)
和碩董事長童子賢。(記者吳凱中／攝影)

川普將再度成為美國總統，對半導體產業可能帶來影響。和碩董事長童子賢昨（7）日預言，台灣在半導體累積的實力不是一夕成就，也不會因為誰當選而改變，只是從此之後世界的道路會更顛簸，這個世界會需要更多溝通來確保善意、避免風險。

他指出，其實不是一場選舉結果改變全世界，而是這世界早已在改變，川普集其大成。近幾年「世界的情緒」已經緊繃，極右派與極左派興起，到處流行孤立主義、保護主義、民粹主義，這並不是美國獨有，今年7月法國選舉、9月德國選舉已經證明這一點，只是11月的美國大選，川普集其大成，一言一行都點綴著風格強烈的英雄主義色彩，把這個世界弄得情緒更緊繃。

童子賢指出，美國主張孤立主義，所以川普準備驅逐移民，並準備對一直「占美國便宜」的盟邦「收費」；歐盟則因為孤立主義，主張驅逐俄烏戰爭難民。

他說，因為保護主義，川普準備大幅提高關稅，但高關稅也會引發美國高物價。而中國、歐洲、美洲之間，關稅早就因為電動車的競爭而亂成一團。

童子賢表示，因為民粹主義，所以川普輕易就煽動信徒尖銳對抗民主黨，煽動信徒在2020年敗選後攻擊國會。歐洲對新移民、難民、不同政治主張者也早已惡言相向。

川普的個人英雄主義色彩，早已感染了他的政策主張。例如宣稱他要在一天結束俄烏戰爭，並宣稱中國、北朝鮮領導人都跟他關係良好，會「聽從」他的，也極可能壓迫烏克蘭領導人去「聽從」他。

童子賢指出，美國盛行孤立主義與保護主義，受害者自然是盟邦。相信6日晚上，從亞洲到歐洲，各國、各界都有領袖徹夜不眠，召集幕僚開會分析對策。

川普 關稅 移民

上一則

台狗仔爆料貼「我想要妳」截圖 綠委王定宇：鐵定造假

下一則

林信義出席APEC、女兒同行 賴清德交付3主張

延伸閱讀

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光
舊金山哪些社區最支持川普

舊金山哪些社區最支持川普
川普首席律師布蘭奇手機 被中國駭客入侵

川普首席律師布蘭奇手機 被中國駭客入侵
川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

熱門新聞

烏克蘭台籍傭兵吳忠達（左）不幸在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，同隊台籍戰友潘文揚（右）今哽咽還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞。圖／取自牧師黃春生臉書

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

2024-11-04 13:43
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書

吳忠達戰死烏克蘭 曾說「若我發生意外，讓我留在這裡」

2024-11-03 12:30
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27
牧師黃春生貼出吳忠達和俄軍交戰的影片，只見吳忠達身後有一名烏克蘭戰友和戰車，不遠處傳來隆隆的槍砲聲，顯見戰況激烈。(取材自牧師黃春生臉書官網)

台籍雇傭兵吳忠達戰死烏克蘭 他在戰場和俄軍交戰影片曝光…

2024-11-03 22:20
馬斯克旗下的SpaceX公司，傳以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外。（路透資料照片）

地緣政治風險 傳SpaceX要台廠外移 部分供應商已遷越泰

2024-11-06 01:28

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人