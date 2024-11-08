和碩董座童子賢：美若主張孤立主義 世界的道路會更顛簸

和碩董事長童子賢。(記者吳凱中／攝影)

川普 將再度成為美國總統，對半導體產業可能帶來影響。和碩董事長童子賢昨（7）日預言，台灣在半導體累積的實力不是一夕成就，也不會因為誰當選而改變，只是從此之後世界的道路會更顛簸，這個世界會需要更多溝通來確保善意、避免風險。

他指出，其實不是一場選舉結果改變全世界，而是這世界早已在改變，川普集其大成。近幾年「世界的情緒」已經緊繃，極右派與極左派興起，到處流行孤立主義、保護主義、民粹主義，這並不是美國獨有，今年7月法國選舉、9月德國選舉已經證明這一點，只是11月的美國大選，川普集其大成，一言一行都點綴著風格強烈的英雄主義色彩，把這個世界弄得情緒更緊繃。

童子賢指出，美國主張孤立主義，所以川普準備驅逐移民 ，並準備對一直「占美國便宜」的盟邦「收費」；歐盟則因為孤立主義，主張驅逐俄烏戰爭難民。

他說，因為保護主義，川普準備大幅提高關稅 ，但高關稅也會引發美國高物價。而中國、歐洲、美洲之間，關稅早就因為電動車的競爭而亂成一團。

童子賢表示，因為民粹主義，所以川普輕易就煽動信徒尖銳對抗民主黨，煽動信徒在2020年敗選後攻擊國會。歐洲對新移民、難民、不同政治主張者也早已惡言相向。

川普的個人英雄主義色彩，早已感染了他的政策主張。例如宣稱他要在一天結束俄烏戰爭，並宣稱中國、北朝鮮領導人都跟他關係良好，會「聽從」他的，也極可能壓迫烏克蘭領導人去「聽從」他。

童子賢指出，美國盛行孤立主義與保護主義，受害者自然是盟邦。相信6日晚上，從亞洲到歐洲，各國、各界都有領袖徹夜不眠，召集幕僚開會分析對策。