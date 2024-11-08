川普回鍋 台美貿易倡議添變數？ 府：有信心更深化

台總統府發言人郭雅慧表示，對於台美未來的規畫與雙方發展，都有信心能維持現狀，更加深化。(記者侯俐安／攝影)

川普 重返白宮，台美經貿談判走向備受關注，對於台美21世紀貿易倡議下一階段是否出現變數？台總統府發言人郭雅慧表示，對於未來的規畫與雙方發展，都有信心能維持現狀，更加深化。

本報系聯合報報導，美國總統大選結果昨日出爐，台美21世紀貿易倡議首批協定部分，雙方程序幾近完備，有望年底生效。行政院經貿辦樂觀評估後續談判不受影響，但因川普一向反全球化，各界評估台美雙邊貿易增添變數。

對於下一階段是否展開或增添變數，國安團隊是否有相關研析。郭雅慧上午受訪表示，國安團隊都有適時向總統更新訊息及報告，除了每周例會，也有不間斷地將最新訊息讓總統知悉，這部分大家都很有信心。

郭雅慧表示，總統與國安團隊都有對外表達，在台美關係的強化與深化上，對未來是充滿信心的，也理解到對於這些情勢的完整掌握，對未來的規畫、雙方發展，都有信心能維持現狀，更加深化。

台北中國時報報導，由於川普一向反全球化，也讓台美租稅協定洽談進度及台美21世紀貿易倡議首批協定力拚年底前生效出現變數。不過行政院經貿辦則樂觀看待進展；另避免雙重課稅，財政部 也認可順利推動，但會計師則示警恐成川普政府籌碼，要我國繳交「保護費」或者在晶片 上讓利等。

台美21世紀貿易倡議分兩階段達成，首批協定主要為單純項目，如關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等。第2階段則進入較複雜的環境、勞動、農業議題，今年5月在台北談判，仍未完成協定。

立法院7日在經委會中，立委關切進展，行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣表示，第1批可以開始執行，但美方要制定國內法相應執行法，他們跨黨派已有共識，非常樂觀看待進展。經濟部貿易署署長江文若也指出，國內法律已完成，其他就要看美國部分。立委賴瑞隆關心，如此今年是不是就來不及？江未置可否。

至於川普喊製造業重返美國，企業界關切的避免雙重課稅問題，財政部官員表示，台美解決雙重課稅法規被包裹在《美國家庭及勞工稅收減免法案》，眾議院雖已通過但仍卡在參議院，我方仍繼續推動法案，盼能在這個會期通過，但美國參、眾議院都有新民意加入，法規可能要重新走程序。

財政部官員表示，解決雙重課稅問題是美國跨黨派支持、雙邊企業也期盼盡快解決的問題，因此還是樂觀看待台美租稅協定的推進。

不過會計師表示，台美租稅協定很難在拜登政府任內完成，極大的機會與川普組成的新政府協商，雖然民主黨、共和黨都支持與台灣簽訂租稅協定，惟川普選前的言論對台強硬，恐會要求台灣在檯面下接受一些條件，如增加軍購或加強國防的「保護費」或晶片「讓利」。