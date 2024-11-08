交保護費？路透：華航砸40億美元購新客機

路透報導華航將耗資40億美元分別購買波音777X與空巴A350-1000，此舉被視為台灣迫切以行動證明在新川普時代下，保持強韌的台美關係。示意圖。(記者黃仲明／攝影)

路透7日獨家引述業界消息人士報導，華航即將敲定一筆總值約40億美元（約台幣1300億元）的長途客機訂單。該訂單將由美國波音與歐洲的空中巴士拆分，但購買貨機的訂單尚未定案。對此，波音及空巴均婉拒置評。

報導說，華航此舉時值川普 再次當選美國總統，台灣亟欲確保明年一月上台的美國新政府，了解台北渴望強健的台美關係能保證延續。

華航已持續評估購入波音777X及空巴A350-1000，以汰換這家台灣最大航空公司的波音777-300ER機隊，並因應未來載客量成長。

消息人士說，華航可能訂購達20架客機，並由波音和空巴這兩家美歐飛機製造巨擘以幾乎平分的方式接單。但華航購買貨機的訂單，至少有部分考量將受美國大選 的背景影響。

據航空顧問公司Cirium Ascend估計的交付價格，華航這筆客機訂單在典型的業界折扣後，總值將約40億美元。消息人士還說，最終決定會取決於華航董事會，目前也不確定在該公司達成的任何正式交易中，會訂購幾架及什麼型號的客機。

華航前年訂購16架波音787-9，以汰換其老化的空巴A330機隊。而要價數十億美元的新飛機交易往往必須將政治和商業因素納入考量，以台灣的國際處境還有面臨北京要求其屈服的壓力而言，更是如此。

即使美台沒有正式外交關係，美國仍是台灣最重要的國際支持者及武器供應國，而華航的大股東是台灣政府。第一個任期的川普政府雖大力挺台，但川普在這次選戰期間曾公開講台灣需付華府「保護費」，以及台灣偷走美國的晶片生意，這些言論皆使台灣不安。川普當選後，台灣政府很快向他道賀，並強調對堅定的台美關係有信心。

業界消息人士提到，傳統上，台灣被視為國際間幾個外交環境可能某種方式影響其對外採購決定的重要市場之一，不只考量航空公司對新機所做的嚴格技術評估。華航董事長謝世謙10月才否認該公司正面臨任何政治力施壓其購機決定，他聲稱華航只會依據本身做出購機評估。

路透報導中華航空即將簽訂一項總額可能達40億美元的長途客機訂單，且這筆訂單將由美國波音美國航太巨擘波音與歐洲飛機製造商空中巴士共同拆分，被解讀為台灣以行動證明在新川普時代下保持強韌的台美關係。華航對此僅表示，採購將根據市場需求與企業發展規畫，以選擇最適合的機型。

航空業內人士透露，面對航空市場復甦，全球都在搶新機，波音產能不足，困境未解，空巴也因訂單太多，產能不及供應，若逆向思考，華航的決策不失為一項好的投資。

波音737 MAX安全事件頻傳後，波音製造的飛機安全性聲譽一落千丈，美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）介入後，也讓波音的產量銳減，後續又發生疫情 、罷工、供應鏈問題，都讓波音的交機狀況不甚理想，連帶新進訂單也停滯。儘管空巴縱然湧入大量訂單，但因缺工、原物料上漲等問題持續發生，產能也不及供應。

去年華航決策中長程機隊採購波音787，就遭外界質疑政治考量。據了解，華航內部購機評估小組本來就完全沒打算買波音777X，主因還是777X這款飛機目前穩定性仍無法得知，再加上華航去年與波音簽下的787-9、787-10訂單，業內人士評估交機時程都有很高的可能性被延誤。