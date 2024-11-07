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台學者：美大選後 雙城論壇是兩岸契機

記者廖士鋒、陳宥菘、林宸誼／即時報導
有學者評估今年內兩岸「唯一可以期待」的緩和機遇，就是台北舉辦的雙城論壇。圖為台北市長蔣萬安2023年參加上海雙城論壇時，參訪洋山深水港。(圖：台北市政府提供)
有學者評估今年內兩岸「唯一可以期待」的緩和機遇，就是台北舉辦的雙城論壇。圖為台北市長蔣萬安2023年參加上海雙城論壇時，參訪洋山深水港。(圖：台北市政府提供)

美國大選結果引起兩岸高度關注，如何衝擊美中台關係，吸引台灣學界熱議，有學者評估今年內兩岸「唯一可以期待」的緩和機遇，就是台北舉辦的雙城論壇；另外有學者認為，川普上台對中國大陸是「短空長多」，至於台灣「恐怕沒有太大的要價空間」。

包含國策研究院、政大國關中心、台大社科院等多個單位昨(7)天皆舉辦美國大選後的相關學術活動，邀集學者分析選後對兩岸關係的影響。其中，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳評估今年內兩岸「唯一可以期待」的緩和機遇，就是台北舉辦的雙城論壇，北京方面是否允許上海代表團來台，是觀察的重點。

國防部前副部長林中斌指出，北京大戰略是不戰而主東亞，「軍機繞台是一回事，對美施壓是另一回事，北京真正目的要達到不戰而勝，『超軍事手段優先』是不可避免」。林中斌認為，美國民主黨跟共和黨都主張兩岸對話，但不樂見兩岸統一，「台灣負責階層（指總統賴清德）可塑性很強，所以美國會跟台灣負責階層說那就跟大陸對話」。

台大政治系教授張登及則援引海外華人學者線上調查指出，較多陸方學界人士認為，川普上台對於大陸未來國家利益是「短空長多」，即川普短期會極限施壓，但是長期可能會對北京有利，至於台灣，「由於仍是美方施壓備戰的焦點，加上內政的慣性，恐怕沒有太大自主要價的空間」。

政大國關中心兼任研究員嚴震生認為，如果川普要台灣「買保單」，應把「理賠項目」寫清楚，意即台海政策不能持續「戰略模糊」。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，川普本屆任期到2028年，台美之間將共同度過共軍建軍百年及中共21大。對台灣而言，川普未來團隊最大的風險在於，雙邊對威脅感知的差距不能太大，但「現在（差距）很大」，台灣也應該了解大陸如何看待與評估這次美國大選的結果。

川普 美國大選 賴清德

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