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美學者：北京正密切關注川普這次接不接賴清德電話

記者張文馨／華盛頓即時報導

美國前總統川普明年一月重返白宮，美中台關係受矚目，美學者但若雲指出，北京正密切關注川普要如何處理台灣發來的賀電與訊息，若川普如同2016年川蔡通話一樣，在今年接起賴清德總統的祝賀電話，可能觸發北京雷達，引來安排過的軍事回應。

2016年12月26日，時任中華民國總統蔡英文在總統府致電美國總統當選人川普，兩人通話十多分鐘，討論政治與經濟等議題，引來中國外交關切。

但若雲（Rorry Daniels）為紐約智庫亞洲協會政策研究所執行主任，她在川普贏得選舉後分析，北京和台北都將尋求川普新政府再次保證維持一貫的對台政策。

本報詢問美國學者，如何看待新政府上台後面臨的國際挑戰與對中和對台政策。

美國在台協會（AIT）前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格（Douglas Paal）表示，台灣應該擔心的是，美國輿論與華府共識的落差，越來越多的美國民眾反感美國在海外的大規模行動，而華府瀰漫強烈抗中親台的共識，這項差距沒有縮小。

包道格說，川普的對台政策可能不太清晰；包道格表示，川普在內政和國際事務的優先政策上傳遞矛盾的訊息，那些希望加入川普團隊的人似乎勇於展現外交政策的積極立場，而川普的前國安顧問波頓（John Bolton）卻說，川普不怎麼關心台灣。

川普 華府 中華民國

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