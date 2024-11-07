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《2024遠見高峰會》馬祖如何拚經濟？縣長王忠銘：兩岸交流成契機

文/遠見雜誌 黃健誠
連江縣縣長王忠銘無時無刻關注如何在有限資源下，翻轉創新，建設自己的家鄉。 (圖／遠見雜誌提供)
連江縣縣長王忠銘無時無刻關注如何在有限資源下，翻轉創新，建設自己的家鄉。 (圖／遠見雜誌提供)

連江縣位於兩岸最前線的位置，同時成為兩岸和平的中繼站，不過，由於兩岸關係的沉浮，也讓連江縣必須學習與之共生。儘管如此，昔日的馬祖前線，和平已成為居民如今的生活日常。因此，連江縣長王忠銘在2024第22屆遠見高峰會7日的午宴中表示，與中國大陸的交流，將是未來馬祖發展的機會。

連江縣在台灣22縣市中，屬於較為「特別」的縣市。一方面，與中國大陸最近的距離僅8.09公里，與台灣本島的距離相對較遠；另一方面，其承襲的閩東文化，也與台灣諸多縣市的閩南文化，有相當大的差距。因此，《遠見雜誌》智庫總編輯李建興在引言時表示，馬祖在歷史上是一個特殊的地方，同時擁有獨特的地理位置和文化背景。

近年來，馬祖在觀光產業上不斷努力，尤其是強調傳統居住環境的保護與發展，這些措施不僅吸引遊客，也為當地居民創造更多經濟機會。接連兩任縣長，相繼蟬聯多年的五星縣市長，顯見縣府為人民付出的努力，讓縣民有目共睹。此外，與中國大陸的近距離，更讓馬祖在兩岸交流中，占據重要的地位。

疫後的馬祖面臨困難，同時看見機會

對於馬祖未來發展的願景，連江縣長王忠銘表示，馬祖獨樹一格的特性，在於其與台灣極為不同的文化和地理差異，且馬祖的氣候四季分明，春夏秋冬各具特色，特別適合不同季節的旅遊活動，這些都是吸引遊客的重要因素。

馬祖與福州因地理位置的關係，交流相當頻繁，王忠銘提到，馬祖的四鄉五島，原是烽火連盪的地區，因此也造就獨特的文化和社會結構，至今仍對當地發展有著深遠的影響。

而馬祖與中國大陸的交流頻繁，王忠銘也提到，馬祖在疫情後面臨著許多困難，但同時也看到了新的發展機會，例如，目前仍在研議中的通水、通電、通氣、通橋等「新四通」政策，在兩岸政治和平的前提下，即可以馬上實現。另外，也希望推動與對岸進行人、貨、酒的交流。這些都將是馬祖未來發展的關鍵，他期望透過這些政策，能吸引更多台資商進駐馬祖，實現利益共享，進一步提升馬祖的經濟活力。

不過，王忠銘也提到，身為連江縣長，施政猶如「踩地雷」，在兩岸政治關係的影響下，施政是「進亦憂、退亦憂」。因此，馬祖人必須要正視的事實，是人口僅1.6萬人，不僅毫無政治影響性，而且除了酒廠與觀光，也無其他產業。在種種不利的條件下，如果能利用大陸發展趨勢，才能真正厚植馬祖實力。

但厚植馬祖實力的前提，仍是「和平、和平、和平」。因此，他期盼未來，在兩岸和平的態勢下，能讓馬祖的教育、觀光、文化、環保等面向進一步發展，成為堅強的「軟實力」。

馬祖的美麗風情，也讓《遠見雜誌》智庫總編輯李建興特地為此作詞，輔以AI作曲，如同「連江的人心熱絡海峽溫度」「閩東風情讓心靈暢行無阻」等歌詞描述的「願景，未來馬祖在觀光及兩岸交流所扮演的角色，將會更加重要。

觀光 疫情 AI

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