川普1舉動恐重擊中國經濟 她指不等於傷習近平、綠營該憂怎對抗疑美論

圖為2019年6月川習在日本大阪G20會晤。（路透）

美國總統當選人川普 將重返白宮，日本資深媒體人矢板明夫認為「習近平 要倒楣了，台灣更加安全了」。作家顏擇雅7日在臉書表示，川普那麼好預測，就不是川普了。川普保證會對中國課60%高關稅 ，這會重擊中國經濟是確定的。但她不認為重擊中國經濟等於重擊習近平。

顏擇雅表示，中國經濟進一步惡化對台灣是不是好事，她雖不是很確定，但傾向於不是。會不會像上次那樣造成轉單效應，提振台灣產能？她認為答案是不會，可轉回來的都轉回來了。上次轉回來的也不少又轉去其他地方，在裴洛西訪台之後應客戶要求，把產能移出「大中華地區」。

顏擇雅表示，台灣（跟中國以外所有國家一樣）也會被課10到20%關稅，這對台灣是好事嗎？保證不是。對美國呢？她認為至少會增加對美國投資，提高就業薪資還有經濟數據。但會不會像張忠謀說的成為「a very expensive exercise in futility」（花大錢做白工）呢？ 她認為很多產業會是。

「美國想振興製造業，這種雄心我是同情的，也渴望看到美國在製造業重振雄風」。顏擇雅表示，但她認為美國不該亂槍打鳥。川普以為靠關稅壁壘就可以振興製造業，「我認為很可笑，就是蠢」。財經專家普遍認為川普關稅會為美國帶來通膨。一點點通膨不是壞事，但不知這次通膨會不會停留於一點點。

川普保證的減稅呢？顏擇雅表示，美國人民與企業當然現在都超開心。但長期來說，政府財政會惡化。財政惡化的美國對全世界都不是好事。講講開心的。她也高興前國務卿龐培奧即將重返權力核心。

「但我還是要潑一下綠營冷水」。顏擇雅表示，未來幾年科技大亨馬斯克的聲量不會比龐培奧小。「他不時會講一下台灣應該要接受一國兩制」。又她認為綠營應該多擔心未來幾年要怎麼對抗疑美論。這牽涉到2026台灣地方選舉，還有2028台灣大選。