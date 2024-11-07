川普上任中美對抗更劇烈？台前國防副部長：中美皆避戰 兩岸將接觸

前國防部副部長、前華府喬治城大學講座教授林中斌。（記者林宸誼／攝影）

美國前總統川普 即將重返白宮，外界擔憂中美對抗可能更劇烈，甚至兩岸發生衝突。不過前國防部副部長、前華府喬治城大學講座教授林中斌卻大膽提出，「中美皆避戰，賴神實可塑，台海可免戰。」

林中斌在台大社科院，以題為「美國大選與台海兩岸關係」演講中指出，北京大戰略是不戰而主東亞，「軍機繞台是一回事，對美施壓是另一回事，北京真正目的要達到不戰而勝，『超軍事手段優先』是不可避免。」

林中斌進一步解釋所謂「賴神實可塑」，是指總統賴清德 於2019年提出抗中保台，直到今年520就任中華民國 總統時，提出「中國與台灣互不隸屬」，但在10月10日時卻轉為「中華民國有113年歷史」。

因此林中斌認為，美國民主黨跟共和黨都主張兩岸對話，但不樂見兩岸統一，「台灣負責階層（指總統賴清德）可塑性很強，所以美國會跟台灣負責階層（指總統賴清德）說那就跟大陸對話。」

林中斌也觀察到，美國總統拜登制裁大陸手段，已由剛強轉向較融合，因此美國兩黨新共識漸浮現，那就是「競合」（congagement or competition + cooperation）。

因此林中斌認為，中美競爭格局雖不變，但合作交往繼續增加，各自避險、謀利重疊。而中國國家主席習近平也在20大後全盤調整政策，「那就是戰狼降溫、民企上升、 兩岸多做少說、軍事壓縮社會促融。」

不過川普在選前曾重提台灣付保護費，林中斌認為，台灣是亂世福地，強項不在軍事，而是在文化、禮儀，台灣應該發揮自己「軟實力」的強項。

「超軍事手段」嚴格來說是非軍事手段，兩者不同之處在於，「超軍事手段」以強大軍力做後盾，但卻優先或盡量用非流血傷亡及實體破壞的手段，達到戰略目的。