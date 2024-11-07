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川普2.0「美國優先」 業界推演台積4情境：加稅機率高

台灣新聞組／台北7日電
業界推演「川普2.0」時代，台積電可能面臨的四個情境，預料被加稅的機率高。（路透）
業界推演「川普2.0」時代，台積電可能面臨的四個情境，預料被加稅的機率高。（路透）

川普二度入主白宮，開啟「川普2.0」時代，他先前揚言台積電奪走美國全數晶片事業，因此要收「保護費」，使得台積電發展承壓；業界推演台積電在「川普2.0」時代可能面臨的四個情境，預料被加稅的機率高，也讓全球半導體業加速朝台積電創辦人張忠謀預言「全球化已死」方向前進。

然而台灣經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清等財經官員與產業專家昨都表達，「保護費」是選舉之間提出，對台灣、台積電影響不大。

劉鏡清認為，保護費是選舉語言，要實質實施比較困難，川普是生意人，若收保護費影響到的是蘋果、英特爾等大廠，會讓產品價格上漲，衝擊自己的民意，台積電在美國有三個廠，對美國安定已存在。

另一方面，川普上任後，其「美國優先」的理念也可能讓當下營運低迷的英特爾「敗部復活」，可能加大補貼英特爾，並協助找其他美企或大型資金奧援，如透過超微、邁威爾等大廠收購英特爾一些部門，為其引進更多金援活水。

川普當選後，美國道瓊指數開盤大漲超過1300點，但台積電ADR卻一度下挫逾3%，反映市場對川普力推美國優先經貿政策的看好或擔憂。

業界推演「川普2.0」時代，台積電可能發展的四個情境為：一、加稅並取消補貼，這是對台積電最不利的狀況。二、加稅，有條件維持補貼（例如要求擴大投資美國、先進製程加速落地美國）。三、不加稅、取消補貼。四、維持現狀，也就是補貼不變，也不加稅，對台積電最有利。

業界評估，「美國優先」是川普競選的基本核心理念，他二度入主白宮後，基本上對台積電的態度不太可能維持現狀，否則難以和支持者交代，因此上述第四個狀況發生機率最低。

目前看來，第二個情境機率相對大，台積電可以透過對客戶加價方式因應加稅，但若未來川普政府要求台積電以加大美國投資等附帶條件換取補貼，台積電將面臨資本支出提升與製造成本上揚等考驗。

業界分析，隨台積電面臨川普「收保護費」壓力，全球半導體也將加速朝張忠謀「全球化已死」方向前進，川普先前揚言收保護費、拉高美國製造，張忠謀則說過地緣政治等複雜因素，並拋出全球化已死的議題，相關情況正在發生。

台積電 川普 美國優先

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