地緣政治風險 傳SpaceX要台廠外移 部分供應商已遷越泰

馬斯克旗下的SpaceX公司，傳以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外。（路透資料照片）

路透5日報導，馬斯克旗下的SpaceX 公司以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外，部分供應商已將工廠移至越南 和泰國。

報導說，SpaceX星鏈衛星網路產品供應鏈 的一名消息人士表示，因為地緣政治風險，SpaceX要求該公司的製造商在台灣以外生產，促使至少一家業者將生產轉移到越南。另一名跟台灣衛星零件製造商合作的消息人士表示，SpaceX直接要求供應商將製造轉往海外。

SpaceX衛星零件供應商敬鵬工業告訴路透，SpaceX要求他們將製造地點從台灣轉移到泰國，以獲得新訂單，「主要是因為地緣政治考量」。因訊息未公開，多名消息人士拒絕具名；SpaceX未回應。

馬斯克在本屆美國總統大選中支持共和黨總統候選人川普，他曾於2023年稱台灣是中國「不可分割的一部分」，引起了台灣政府嚴厲批評。路透指出，中國大陸自2022年起加強軍演強度，考慮到供應鏈毀滅性中斷的可能性，部分戰略衛星和半導體業的台灣公司正在採取措施，減少對台灣製造的依賴。

報導引述兩名員工和1名承包商的說法指出，緯創資通旗下的啓碁科技也是SpaceX的供應商，今年已開始在位於越南北部河南省的工廠為星鏈生產路由器和其他網路設備。1名工人說，啓碁科技在越南擴張主要是由於SpaceX的訂單。啓碁科技計畫將該廠員工數從3000人增加至少1倍。路透10月中旬觀察到，該工廠已打出招聘廣告。

啓碁科技以客戶保密為由拒絕發表評論。該公司在4月公布的年報中表示，「面對地緣政治風險和不斷變化的客戶需求，啓碁科技將繼續擴大全球生產能力」。

與台灣衛星產業合作的消息人士說，SpaceX大約有十幾家來自台灣的直接供應商，這些直接供應商依賴數十家台灣供應商。

製造印刷電路板焊接材料的昇貿4月時表示，將投資500萬美元在越南建廠，但未透露要為哪位客戶生產產品。昇貿也是SpaceX供應商。

另一家SpaceX供應商與衛星零件製造商昇達科技今年在越南投資一家工廠。昇達科技以保密協議為由拒絕就個別客戶發表評論，但表示該公司正在擴大東南亞的業務，包括泰國和越南的新工廠。

根據經濟部和產業數據，台灣約有50家公司生產地面設備和敏感零件。估計該產業2023年產值超過2000億元。

經濟部回應，台灣在衛星地面接收設備已有自主研發製造能量，台灣的製造能量有競爭力，短期政治因素應不會影響國際衛星商與台灣廠商供應鏈合作關係。

除SpaceX，還有其他國際衛星運營商提供衛星通訊服務，且目前國際衛星通訊服務趨勢，也是朝結合多軌道衛星整合服務發展，以確保通訊韌性。