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藍問若川普勝選增「保護費」？ 卓榮泰：國防不排擠其他預算

台灣新聞組／台北6日電
卓榮泰表示，美台關係一定持續發展，美方政策若有任何轉變，都會有因應對策。（記者曾吉松／攝影）
卓榮泰表示，美台關係一定持續發展，美方政策若有任何轉變，都會有因應對策。（記者曾吉松／攝影）

美國總統大選結果對台灣有何影響，引發朝野立委關注，藍委對川普要求台灣增加國防預算表達憂心，行政院長卓榮泰表示，不可能一夕之間把國防預算做大，國防部長顧立雄則說，會讓當選人理解台灣有自我防衛的決心。

本報系聯合報報導，卓榮泰昨表示，美台關係一定持續發展，美方政策若有任何轉變，都會有國家因應對策，但現在應還是朝健康永續的發展。外交部發言人劉永健也說，美國是台灣最重要的友邦，對美選後的台美關係穩健發展具有信心。

民進黨立委劉建國昨質詢時，問及美國大選誰會當選；卓榮泰坦言，他預測台灣總統選舉還比較有能力，美國大選比較沒能力預測，美國是民主成熟的國家，選舉中很多政策，還是要經過國家大政策方向，但對於台美健康永續發展的方向，還是有信心、有把握。美方政策若有任何轉變，都會有國家因應對策。外交部發言人劉永健也說，美國是台灣最重要的友邦，對美選後的台美關係穩健發展具有信心。

國發會主委劉鏡清說，若是美國共和黨總統候選人川普當選，對台灣差異性比較大，其政策是會對中國增加60%關稅，對一般國家增加10%關稅；其次技術控管部分對台灣利多於弊，會加速台商移動，有機會得到更多訂單取代，近年中國很多訂單被取代，而台灣企業是幫美國廠商代工為主，影響沒那麼劇烈，另外技術限令是為保障美國利益，對台灣也有機會得到好處。若民主黨總統候選人賀錦麗當選就變動不會太大。

經濟部長郭智輝則說，若是川普當選，因為川普一直對台灣晶片法有意見，但台方有一套對策在，應該是不會有外界說的這麼嚴重。

另據台北中國時報報導，川普曾喊出「保護費、國防預算應提高」等說法，藍委普遍擔憂。卓榮泰表示，對於美國兩位總統候選人在選舉間所提出的不同看法，行政院都有密切注意，重視政權穩定後，雙方後續長期發展。

立委謝衣鳯質詢表示，川普曾要求台灣的國防預算要占GDP的10％，明年GDP預估是26兆元（台幣，下同，約8200億美元），如此計算國防預算就是2.6兆元，要如何因應？卓榮泰強調，未來絕對不會讓社福、長照等預算被國防預算排擠。顧立雄也強調，不管美大選結果如何，台方都應該讓當選人理解，台灣有自我防衛的決心。

立委邱鎮軍則提問外交部長是否已有準備繳保護費？林佳龍表示，保護費是一種說法，但美國仍是基於「台灣關係法」、「六項保證」來確保台美關係及台海和平穩定，這是跨黨派的法案，他認為不管是誰當總統都要依法行政。

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