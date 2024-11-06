我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

賀錦麗美國大選落後 取消所有公開行程 確定不對外發言

川普再諷林郁婷 藍酸綠靜悄悄「只敢批評劉德華」

記者葉德正、編譯盧思綸／綜合6日電
巴黎奧運女拳金牌得主林郁婷（圖），曾身陷性別質疑風波，如今又遭川普諷刺。（本報資料照片）
巴黎奧運女拳金牌得主林郁婷（圖），曾身陷性別質疑風波，如今又遭川普諷刺。（本報資料照片）

美國大選進入投票階段，媒體報導共和黨候選人川普再度影射新北的拳擊好手林郁婷涉及性別判定爭議，國民黨新北議會黨團昨天發文表示，川普多次發表敵視與貶低台灣的言論，卻不見最愛刷台灣價值的執政黨勇敢表態，「只敢批評劉德華、看到川普就軟腳」，令人憂心美國大選結果若川普真的勝選，執政黨如何因應？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普4日在賓州雷丁（Reading）造勢，再度提起2024年巴黎奧運女子拳擊賽事性別爭議，他說，「你看到那兩個拳擊手了嗎？他們本來是男人，後來變性成女人」，明顯影射台灣拳擊金牌林郁婷與阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）是「男變女」，還說應該把賀錦麗送上擂台和拳王泰森對決，「一定會很有趣」。

事實上，泰森有過暴力襲擊女性的前科，他在1990年代初期被控性侵並入獄服刑，泰森前妻也指控他家暴。川普則長期支持泰森，說他不應該因性侵入獄。

新北市議會國民黨團書記長陳偉杰表示，美國總統候選人現在用言語霸凌台灣之光林郁婷，未來若當選恐怕台灣同樣被霸凌，同樣是新北立委的蘇巧慧一再強調與林郁婷是好朋友，該挺身而出的時候卻不見人影，這和最愛強調台美關係史上最佳的民進黨，在被川普要求交保護費的時候反應一模一樣，實在讓人無言。

新北市議會國民黨書記長陳偉杰（圖），質疑蘇巧慧一再強調與林郁婷是好朋友，該挺身而...
新北市議會國民黨書記長陳偉杰（圖），質疑蘇巧慧一再強調與林郁婷是好朋友，該挺身而出的時候卻不見人影。（圖／新北市議會國民黨團提供）

川普 林郁婷 美國大選

上一則

趙少康動預防性開心手術：人生一幕一幕閃過 想做更好的人

下一則

藍批賴清德用人唯親 非賴系綠委嘆比蘇貞昌還霸道

延伸閱讀

美聯社：川普奪佛州最大郡 1988年來共和黨總統候選人第一人

美聯社：川普奪佛州最大郡 1988年來共和黨總統候選人第一人
不斷更新／川普198 vs.賀錦麗112

不斷更新／川普198 vs.賀錦麗112
美2/3地區投票結束川普暫領先 道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%

美2/3地區投票結束川普暫領先 道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%
藍牆是重點...川普在東南各州強勢 賀錦麗保這三州可勉強過關

藍牆是重點...川普在東南各州強勢 賀錦麗保這三州可勉強過關

熱門新聞

烏克蘭台籍傭兵吳忠達（左）不幸在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，同隊台籍戰友潘文揚（右）今哽咽還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞。圖／取自牧師黃春生臉書

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

2024-11-04 13:43
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書

吳忠達戰死烏克蘭 曾說「若我發生意外，讓我留在這裡」

2024-11-03 12:30
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
牧師黃春生貼出吳忠達和俄軍交戰的影片，只見吳忠達身後有一名烏克蘭戰友和戰車，不遠處傳來隆隆的槍砲聲，顯見戰況激烈。(取材自牧師黃春生臉書官網)

台籍雇傭兵吳忠達戰死烏克蘭 他在戰場和俄軍交戰影片曝光…

2024-11-03 22:20

超人氣

更多 >
不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統

不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190
賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票

賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票