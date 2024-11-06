川普再諷林郁婷 藍酸綠靜悄悄「只敢批評劉德華」

巴黎奧運女拳金牌得主林郁婷（圖），曾身陷性別質疑風波，如今又遭川普諷刺。（本報資料照片）

美國大選 進入投票階段，媒體報導共和黨候選人川普 再度影射新北的拳擊好手林郁婷 涉及性別判定爭議，國民黨新北議會黨團昨天發文表示，川普多次發表敵視與貶低台灣的言論，卻不見最愛刷台灣價值的執政黨勇敢表態，「只敢批評劉德華、看到川普就軟腳」，令人憂心美國大選結果若川普真的勝選，執政黨如何因應？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普4日在賓州雷丁（Reading）造勢，再度提起2024年巴黎奧運女子拳擊賽事性別爭議，他說，「你看到那兩個拳擊手了嗎？他們本來是男人，後來變性成女人」，明顯影射台灣拳擊金牌林郁婷與阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）是「男變女」，還說應該把賀錦麗送上擂台和拳王泰森對決，「一定會很有趣」。

事實上，泰森有過暴力襲擊女性的前科，他在1990年代初期被控性侵並入獄服刑，泰森前妻也指控他家暴。川普則長期支持泰森，說他不應該因性侵入獄。