川普再諷林郁婷 藍酸綠靜悄悄「只敢批評劉德華」
美國大選進入投票階段，媒體報導共和黨候選人川普再度影射新北的拳擊好手林郁婷涉及性別判定爭議，國民黨新北議會黨團昨天發文表示，川普多次發表敵視與貶低台灣的言論，卻不見最愛刷台灣價值的執政黨勇敢表態，「只敢批評劉德華、看到川普就軟腳」，令人憂心美國大選結果若川普真的勝選，執政黨如何因應？
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普4日在賓州雷丁（Reading）造勢，再度提起2024年巴黎奧運女子拳擊賽事性別爭議，他說，「你看到那兩個拳擊手了嗎？他們本來是男人，後來變性成女人」，明顯影射台灣拳擊金牌林郁婷與阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）是「男變女」，還說應該把賀錦麗送上擂台和拳王泰森對決，「一定會很有趣」。
事實上，泰森有過暴力襲擊女性的前科，他在1990年代初期被控性侵並入獄服刑，泰森前妻也指控他家暴。川普則長期支持泰森，說他不應該因性侵入獄。
新北市議會國民黨團書記長陳偉杰表示，美國總統候選人現在用言語霸凌台灣之光林郁婷，未來若當選恐怕台灣同樣被霸凌，同樣是新北立委的蘇巧慧一再強調與林郁婷是好朋友，該挺身而出的時候卻不見人影，這和最愛強調台美關係史上最佳的民進黨，在被川普要求交保護費的時候反應一模一樣，實在讓人無言。
上一則
趙少康動預防性開心手術：人生一幕一幕閃過 想做更好的人
下一則
FB留言