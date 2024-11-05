我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

吳豊山掌海基會 喊話「迎向花明」 海協會再批台獨

記者陳宥菘、陳湘瑾／綜合5日電
海基會昨日下午召開董監事聯席會議，推選前監察委員、79歲的吳豊山出任海基會董事長。吳豊山於當選後致詞。（記者陳宥菘／攝影）
海基會昨日下午召開董監事聯席會議，推選前監察委員、79歲的吳豊山出任海基會董事長。吳豊山於當選後致詞。（記者陳宥菘／攝影）

海基會昨天舉行董監事聯席會議，推選前監察委員吳豊山出任海基會董事長。吳豊山承諾以「存好心、說真話、做實事」的態度承擔責任，並以兩岸和平共榮為盼望，也喊話大陸海協會同步堆疊善意，進而兩會攜手「揮別柳暗，迎向花明」。

海基會前董事長鄭文燦因涉貪請辭，董座職務由副董事長許勝雄代理近四個月後，昨完成新任董事長補選。

吳豊山透露，賴清德總統要他到海基會服務時，他曾經猶豫，甚至要求總統將他當作「備胎」，但最後答應承擔，因為警覺到「作為國民，在國家徵召時，我沒有權利扮演逃兵」。

吳豊山提到，海基會剛成立時，他曾任董事，「記得那時候辜振甫董事長召開會議，我都不敢請假，也因為這個因緣，其後20、30年，我花很多心力關注兩岸事務，而且公開發表」；「過了這麼久，我必須回來參加董事會，這是完全沒有想到的事情」。

針對兩岸關係，吳豊山指出，「兩岸分立分治已75年」，已換過八位總統，歷任總統兩岸政策容有差異，但防衛台灣和維護中華民國主權獨立的堅定立場，始終如一。他並稱，兩岸最高領導人都充分認定「和平發展、追求共榮」才是兩岸人民福祉的最大保障。海基會以協調處理兩岸人民交流事務，並保障兩岸人民福祉為設立宗旨，而保障兩岸人民福祉，必須以「對話」為起步。

吳豊山表示，海基會必定以「存好心、說真話、做實事」的態度承擔責任，並且以兩岸和平共榮為盼望。他並向大陸喊話，「本人也建議對口單位海協會，同一脈動、同步堆疊善意，進而兩會攜手，揮別柳暗，迎向花明」。

海基會昨也補選中華電信公司董事長簡志誠為新任董事。

另外，大陸海協會長張志軍昨天上午出席「桂台經貿文化合作論壇」致詞稱，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，煽動兩岸對立對抗，阻撓兩岸交流合作，造成台海持續緊張動盪，大陸絕不姑息，堅決反制。但他也向台商喊話，隨著大陸增量政策不斷釋放，大陸經濟發展前景將為兩岸經濟合作發展注入新活力

兩會 中華民國 賴清德

上一則

新聞評論／民進黨害怕面對改革，才是在傷害台灣民主

下一則

台灣金聯肥缺 歷屆老董來頭大 呂政璋資歷輩分令人傻眼

延伸閱讀

鄭文燦涉貪辭職4個月 海基會推選前監委吳豐山接董事長

鄭文燦涉貪辭職4個月 海基會推選前監委吳豐山接董事長
大屋頂下／台獨是最壞的失敗主義

大屋頂下／台獨是最壞的失敗主義
黑白集／民進黨不只禁陸花生 連孔子也要包裝成台獨

黑白集／民進黨不只禁陸花生 連孔子也要包裝成台獨
「不支持」還不夠 路透：習近平要求拜登表明「反對」台獨

「不支持」還不夠 路透：習近平要求拜登表明「反對」台獨

熱門新聞

(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
烏克蘭台籍傭兵吳忠達（左）不幸在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，同隊台籍戰友潘文揚（右）今哽咽還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞。圖／取自牧師黃春生臉書

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

2024-11-04 13:43
俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書

吳忠達戰死烏克蘭 曾說「若我發生意外，讓我留在這裡」

2024-11-03 12:30
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百