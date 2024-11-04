川普若當選台灣被拋棄？顧立雄：努力讓世界看到我們價值

國防部長顧立雄。 (中央社)

陸軍109旅虎躍部隊新竹湖口營廁所(4)昨傳出槍響，一名義務役新兵被發現持步槍開槍。國防部 長顧立雄今表示，因為是基地訓練戰術測考期間，因應實戰化要求，都會配發步槍，隨身攜帶槍枝是沒問題的，而空包彈是新兵撿到的，「槍也不是他去偷來的。」

行政院長卓榮泰今率同相關部會首長赴立法院，報告114年度中央政府總預算 案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過並備詢。

顧立雄受訪時說，在基地訓練戰術測考期間，基於實戰化要求，都會配發步槍，所以槍枝隨身攜帶是沒問題的；子彈的部分是新兵撿到訓練用的空包彈，才會在廁所內朝左下方射擊。顧立雄強調，「這是根據實戰化訓練要求都會配發槍，槍並不是他去偷來的，這要說明一下。」

顧立雄也說，美方其實也是類似的作法，會配發槍枝作實戰化要求，畢竟是模擬戰場環境，在這樣實戰化訓練的前提下，如何加強人員訓練，以及對射擊安全相關的法紀、軍紀認知，要求風險控管降到最低程度，是國防部要努力要做到的事。

現場媒體詢問，美國大選若是共和黨 總統候選人川普當選，是否擔心會拋棄台灣？顧立雄表示，就國防部立場，是不斷強化自我防衛能力決心，用維護台海區域和平的態度，讓世界看到台灣價值，不管是經濟安全或台灣整個地緣戰略地位，來讓世界看到台灣很重要，不管誰當選，都要讓當選人理解這些重要性，且台灣在自我防衛決心是有的。

至於媒體報導，海軍「防空型」輕型巡防艦4日舉行安龍典禮，但大武艦上月才剛交船，就被發現已回台船船塢檢修。顧立雄說，「它（大武艦）沒有問題」，只是因為防颱，海軍也已說明。

至於台灣對美軍購29套海馬斯多管火箭系統（HIMARS），首批已在10月運抵台灣。顧立雄表示，相關裝備交運都按照工作節點進行管制，其他部分沒辦法詳細說明，一切都正常。

另外立法院預算中心發布的國防部預算評估報告指出，國軍原定去年採購上萬組機槍、榴彈機槍、消毒器與夜視鏡，但多數未能如期採購完畢，迄今已延宕近一年。顧立雄說明，相關裝備如夜視鏡、榴彈發射器年底前都會接交完畢，其他像T75班用機槍等，預計明年4月底前，會交給陸軍、後備部隊。