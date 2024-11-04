我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

商家木板封窗防美國大選暴動 10%選民怕內戰爆發

馬斯克百萬抽獎爆黑箱？ 挺川委員會認了「有挑過」

川普若當選台灣被拋棄？顧立雄：努力讓世界看到我們價值

記者張曼蘋／台北即時報導
國防部長顧立雄。 (中央社)
國防部長顧立雄。 (中央社)

陸軍109旅虎躍部隊新竹湖口營廁所(4)昨傳出槍響，一名義務役新兵被發現持步槍開槍。國防部長顧立雄今表示，因為是基地訓練戰術測考期間，因應實戰化要求，都會配發步槍，隨身攜帶槍枝是沒問題的，而空包彈是新兵撿到的，「槍也不是他去偷來的。」

行政院長卓榮泰今率同相關部會首長赴立法院，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過並備詢。

顧立雄受訪時說，在基地訓練戰術測考期間，基於實戰化要求，都會配發步槍，所以槍枝隨身攜帶是沒問題的；子彈的部分是新兵撿到訓練用的空包彈，才會在廁所內朝左下方射擊。顧立雄強調，「這是根據實戰化訓練要求都會配發槍，槍並不是他去偷來的，這要說明一下。」

顧立雄也說，美方其實也是類似的作法，會配發槍枝作實戰化要求，畢竟是模擬戰場環境，在這樣實戰化訓練的前提下，如何加強人員訓練，以及對射擊安全相關的法紀、軍紀認知，要求風險控管降到最低程度，是國防部要努力要做到的事。

現場媒體詢問，美國大選若是共和黨總統候選人川普當選，是否擔心會拋棄台灣？顧立雄表示，就國防部立場，是不斷強化自我防衛能力決心，用維護台海區域和平的態度，讓世界看到台灣價值，不管是經濟安全或台灣整個地緣戰略地位，來讓世界看到台灣很重要，不管誰當選，都要讓當選人理解這些重要性，且台灣在自我防衛決心是有的。

至於媒體報導，海軍「防空型」輕型巡防艦4日舉行安龍典禮，但大武艦上月才剛交船，就被發現已回台船船塢檢修。顧立雄說，「它（大武艦）沒有問題」，只是因為防颱，海軍也已說明。

至於台灣對美軍購29套海馬斯多管火箭系統（HIMARS），首批已在10月運抵台灣。顧立雄表示，相關裝備交運都按照工作節點進行管制，其他部分沒辦法詳細說明，一切都正常。

另外立法院預算中心發布的國防部預算評估報告指出，國軍原定去年採購上萬組機槍、榴彈機槍、消毒器與夜視鏡，但多數未能如期採購完畢，迄今已延宕近一年。顧立雄說明，相關裝備如夜視鏡、榴彈發射器年底前都會接交完畢，其他像T75班用機槍等，預計明年4月底前，會交給陸軍、後備部隊。

預算 國防部 共和黨

上一則

賴清德聲望回升、韓國瑜飆人氣 他強調無因果關係

延伸閱讀

英議員法拉吉喊話川普：若敗選就去打高爾夫 別再搞國會暴動

英議員法拉吉喊話川普：若敗選就去打高爾夫 別再搞國會暴動
川普勝選怎應對？南韓對美有高額貿易順差 計劃多採購美能源

川普勝選怎應對？南韓對美有高額貿易順差 計劃多採購美能源
川普、賀錦麗誰會贏？BBC分析2人勝選的10大理由

川普、賀錦麗誰會贏？BBC分析2人勝選的10大理由
最終民調賀錦麗51%超車川普47% 川普4年前選前也輸拜登4百分點

最終民調賀錦麗51%超車川普47% 川普4年前選前也輸拜登4百分點

熱門新聞

(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
烏克蘭台籍傭兵吳忠達（左）不幸在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，同隊台籍戰友潘文揚（右）今哽咽還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞。圖／取自牧師黃春生臉書

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

2024-11-04 13:43
俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書

吳忠達戰死烏克蘭 曾說「若我發生意外，讓我留在這裡」

2024-11-03 12:30
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百