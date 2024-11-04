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專家：川普如當選 對台軍售可能放寬 但援助恐將取消

記者程嘉文／台北即時報導
美國海軍提康德洛加級神盾巡洋艦正逐漸汰除，圖為去年9月退役的邦克山號（USS Bunker Hill CG52）。（取材自美國海軍官網）
美國海軍提康德洛加級神盾巡洋艦正逐漸汰除，圖為去年9月退役的邦克山號（USS Bunker Hill CG52）。（取材自美國海軍官網）

在華府對抗北京的戰略下，近年台美軍事交流密切度大幅提升。未來川普賀錦麗入主白宮，政策是否會有所不同？專家認為，美國的台海政策有相當一貫性，會持續扶助或要求台灣強化武備，也不會因此與北京撕破臉。在執行層面上，賀錦麗可望「拜規賀隨」；川普較可能出售先進武器裝備，但目前提供的軍援，應會要求台方自行埋單。

前立委林郁方指出，賀、川在內政或中東等問題主張有不少歧異，但在印太戰略方面，相對差別很小。川普曾標榜自己與習近平關係，賀錦麗出身加州，甚至特別取中文名字，選前還在世界日報投書強調重視華裔。兩人不管誰當選，華府與北京的關係都不至於失控，經貿競爭可能更強，軍政則會維持鬥而不破，沒有任何一方希望爆發衝突。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲說，就戰略面而言，美方政策受到台灣關係法、台灣安全加強法、六項保證等界定；目前美國朝野都將中共定調為主要挑戰者，維持台海安全立場不會變；國會對台灣的支持，可避免行政部門暴衝。最重要的是實際利益：除先進晶片外，台灣周邊海運占全球二成六，控制日本九成二、南韓六成五的能源生命線，如被北京掌握，對美方是不可承受之重。

蘇紫雲說，賀錦麗應會繼續對台實施軍事融資（FMF）、總統提撥權（PDA）等無償援助，川普則恐基於其「公平原則」而叫停。川普較可能出售大型載台，賀錦麗將維持拜登的「小多快」裝備，主因在兩黨國防團隊與戰略文化的不同。共和黨認為台灣並非沒錢，應該增加安全投資。民主黨則認為台灣長年國防預算不足，提供昂靠的大型載台，反而會消化不良。以往小布希與歐巴馬的軍售清單，同樣反映這種態勢。

網站「軍情與航空」施孝瑋表示，現行兩項軍購特別預算，都到2026年結束，接下來應是重大軍售時機，如果川普當選，可能性就更大。至於哪些項目最有機會，他認為包括MH-60R反潛直升機、E-2D預警機，都是台方海軍、空軍很希望獲得的品項。另外紀德級驅逐艦雖是海軍現役最強水面艦，但不少裝備已是全球獨家，面臨商源消失問題；美方若提供即將退役的提康德洛加級神盾巡洋艦，戰力可再提升，但操作成本自然也更貴。台方接艦返台前，必須花大錢進行翻修與性能提升工程，也符合川普照顧本國企業的一貫主張。

川普 賀錦麗 預算

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