台掌握解放軍「遠海長航」 35架次越過台海中線

解放軍先前執行遠海長航任務發布的Su-30戰機照片。（取材自解放軍「空軍發布」微博）

台國防部 昨天下午宣布，自昨上午9時起，偵獲解放軍 殲16戰鬥機、轟6轟炸機、空警500預警機、無人機等各型機種，總計37架次出海活動，其中35架次逾越中線及其延伸線，經由台方西南、南部及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。

這是國防部今年第2次宣布，共機通過台灣附近空域，飛往西太平洋實施遠海長航任務，上一次是9月26日。當天台方偵獲共機23架次，在台灣西南、南、東南空域活動。由國防部公布的航跡圖約略可判斷，共機經巴士海峽飛至台灣以東折返，海上也有艦載直升機起降。

美國大選前夕，解放軍遼寧艦 、山東艦編隊10月下旬在南海某海域首度展開「雙航母」編隊演練，央視旗下「玉淵譚天」刊文稱，這對大陸突破「島鏈」封鎖有著重要意義，有助於顯著提升打擊效果，並可執行海上阻隔、海上封鎖及區域拒止等多種高強度任務，還能24小時不間斷作戰。又稱隨著福建艦海試，不久能看到3航母「同框」。

該文指出，雙航母作戰能力會呈現「10加1大於2」效果，護航艦防空、反潛範圍更大，預警機數量增加也提高了態勢感知能力。同時還可提高艦載機生存率，讓航母編隊進行制空、制海作戰的能力大為增強。