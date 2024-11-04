我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選結果何時揭曉？4年前要等到周六以後

共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

台掌握解放軍「遠海長航」 35架次越過台海中線

記者程嘉文、陳宥菘／連線4日電
解放軍先前執行遠海長航任務發布的Su-30戰機照片。（取材自解放軍「空軍發布」微博）
解放軍先前執行遠海長航任務發布的Su-30戰機照片。（取材自解放軍「空軍發布」微博）

國防部昨天下午宣布，自昨上午9時起，偵獲解放軍殲16戰鬥機、轟6轟炸機、空警500預警機、無人機等各型機種，總計37架次出海活動，其中35架次逾越中線及其延伸線，經由台方西南、南部及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。

這是國防部今年第2次宣布，共機通過台灣附近空域，飛往西太平洋實施遠海長航任務，上一次是9月26日。當天台方偵獲共機23架次，在台灣西南、南、東南空域活動。由國防部公布的航跡圖約略可判斷，共機經巴士海峽飛至台灣以東折返，海上也有艦載直升機起降。

美國大選前夕，解放軍遼寧艦、山東艦編隊10月下旬在南海某海域首度展開「雙航母」編隊演練，央視旗下「玉淵譚天」刊文稱，這對大陸突破「島鏈」封鎖有著重要意義，有助於顯著提升打擊效果，並可執行海上阻隔、海上封鎖及區域拒止等多種高強度任務，還能24小時不間斷作戰。又稱隨著福建艦海試，不久能看到3航母「同框」。

該文指出，雙航母作戰能力會呈現「10加1大於2」效果，護航艦防空、反潛範圍更大，預警機數量增加也提高了態勢感知能力。同時還可提高艦載機生存率，讓航母編隊進行制空、制海作戰的能力大為增強。

國防部 解放軍 遼寧艦

上一則

新聞評論／賴清德中華民國論述 難掩綠色轉型正義撕裂

下一則

首批海馬斯多管火箭運抵台灣 台、美接裝訓練中

延伸閱讀

珠海航展迎重磅隱形機 殲31更名「殲35A」將首飛行展示

珠海航展迎重磅隱形機 殲31更名「殲35A」將首飛行展示
解放軍大規模遠海長航 一上午35架飛機越台海中線

解放軍大規模遠海長航 一上午35架飛機越台海中線
廣州造船廠的秘密被拍到了? 建全球首艘「軍民兩用」航母

廣州造船廠的秘密被拍到了? 建全球首艘「軍民兩用」航母
美韓2+2會談關切解放軍環台軍演 譴責北韓向俄部署兵力

美韓2+2會談關切解放軍環台軍演 譴責北韓向俄部署兵力

熱門新聞

(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書

吳忠達戰死烏克蘭 曾說「若我發生意外，讓我留在這裡」

2024-11-03 12:30
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27

超人氣

更多 >
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到
鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光