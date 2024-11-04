專家：台積電已跨越3道極限 眼前最大挑戰反而是川普

台新金首席經濟學家李鎮宇。（圖／台新銀提供）

美國總統大選5日登場，除了選舉結果，也令人高度矚目美國新政府對台積電 的態度，台新金控首席經濟學家李鎮宇對此指出，在台積電成功跨越半導體3道極限後，眼前最大挑戰反而是川普 。

李鎮宇直言，台積電不怕中國企業的模仿，也不怕南韓企業的挖角或美國企業的競爭：「但倘若面臨作風近似中國政府的美國政府，那將會是極大的挑戰！」

李鎮宇進而說明，3道極限分別是：物理極限，商業極限，經濟極限。透過成功跨越這3道極限，台積電將對手遠遠甩在後面。他進而分析，物理極限也就是所謂的摩爾定律，每隔兩年，晶片上的電晶體數量將翻倍，性能提升且成本降低；然而當技術節點進入到七奈米以下，物理極限逐漸顯現，導致漏電、散熱問題，進一步微縮相當困難，而台積電利用3D堆疊的先進封裝技術，讓半導體產業在不依賴微縮製程的情況下，依舊能提升計算效能，協助半導體產業延續摩爾定律的效益。

對於商業極限，李鎮宇分析，隨著電路設計愈發複雜，反推優化光罩的時間變得極為漫長，甚至可能超過1年，也到達商業極限，導致新產品無法及時上市，難以滿足市場需求，為了克服這個挑戰，EDA的公司結合台積電與Nvidia引入基於GPU的AI反推技術。透過AI加速計算，利用GPU的強大算力，使光罩優化的時間大幅縮短，使新產品能更快地進入市場，跨越商業極限。

而10月中，半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）公布第3季財報，訂單只有市場預期的一半，而且還下調明年銷售目標，李鎮宇認為，這樣的消息震撼了金融市場，也點出了半導體產業開始面臨經濟極限的壓力。他也強調，當一台高數值孔徑極紫外光機台（High-NA EUV）接近4億美元，台積電一年資本支出要超過300億美元，這對財務結構已經開始弱化的三星、Intel基本上是非常巨大的負擔，因為缺乏經濟規模的公司已經無法持續下去，面臨經濟極限的挑戰。

李鎮宇分析，台積電如今已經跨過3大極限，並且藉由跨過3大極限建立了3大護城河，短期之內很難有挑戰者，但現在最大的風險卻是川普，尤其隨著川普在美國總統大選聲勢持續高漲，加上川普的口號：「Make America Great Again!!」令人擔心對於這種曾經偉大（Great），現在衰敗的公司，如Intel、波音，會不會成為川普政策扶持的門面？這也是市場再度瀰漫著對川普當選後，對台灣產生不確定性影響疑慮的主因。

李鎮宇也進而指出，如果川普上來立刻暫停CHIPS and Science Act的補貼，因為面臨經濟極限的壓力，反而對台積電是好事，但比較令人擔心的是，美國政府暫停了台積電的補貼，只補貼Intel，協助Intel跨過經濟極限，這就會讓台積電面臨新的壓力。