台外交部政次稱非常擔心美選？外交部：用詞是關心非憂心

外交部政務次長吳志中（本報資料照片）

美國「國會山莊報」2日報導，台外交部政務次長吳志中在受訪時對該報說，「我們非常關切（concerned）美國總統大選，因為美國是我們最重要的友邦」。吳志中還說，台灣「非常、非常擔心（worried）」這場大選。

報導中說，吳志中提到，「我們當然非常、非常關心這次美國總統大選結果。但我講過，我得說，支持台灣，現在正變成共識，要是川普 放棄台灣，那我納悶他還怎麼能讓『美國再次偉大』，因為他將在亞太失去友邦對美國的支持及威信」。吳志中說，「我的感覺是，我們只是擔心那個不確定性」。台外交部昨表示，吳志中的用詞是「關心」（concern）而非憂心（worry）。

一位台灣的政府高層人士則強調，美國兩大黨在這方面的一致性，台灣「並不擔心」，「美國兩黨真的相當大力支持台灣」，但中國將「對美國新政府做測試」。該人士並指出，對華府而言，為了增強防禦中國，持續和台北合作至關重要。

該報導說，鑒於共和黨總統候選人、美國前總統川普抱持孤立主義觀點，台灣有些官員擔憂若新川普政府上台的可能意涵。

報導還說，台灣對川普重返白宮 的關切主要在於，他敦促台灣為美國提供的任何防禦作為付費，他也反對保護烏克蘭抵抗俄羅斯。台灣則擔憂中國恐於2027年入侵。川普也說過，台灣偷走美國自行製造半導體晶片的能力。