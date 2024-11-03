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不只繞道下單晶片 法媒揭華為挖角前台積工程師

記者林宸誼／綜合3日電
「法國世界報」披露，一位曾任職台積電的工程師透露，每3個月就會收到來自大陸獵人頭公司的電子郵件，詢問是否有意願赴陸工作，這些招聘信函全都是華為授權的招聘機構。(路透)
「法國世界報」披露，一位曾任職台積電的工程師透露，每3個月就會收到來自大陸獵人頭公司的電子郵件，詢問是否有意願赴陸工作，這些招聘信函全都是華為授權的招聘機構。(路透)

華為公司繞道採購台積電晶片引發關注外，「法國世界報」披露，一位曾任職台積電的工程師透露，每3個月就會收到來自大陸獵人頭公司的電子郵件，詢問是否有意願赴陸工作，這些招聘信函全都是華為授權的招聘機構。

報導指出，43歲的台灣人Chloe Chen，只要在自己的email隨便一搜，就搜到了好幾份給她提供工作機會的招聘信函，幾乎每三個月就收到一次，信上寫：「你考慮新的工作機會嗎？我們正在尋找具有您的工作經驗的人」。這些招聘信函都來自華為授權的各招聘機構。不過Chloe Chen說，她從不回覆。

Chloe Chen是晶片封裝專家，隨著半導體進入無限小領域，她的工作也具有戰略意義。她曾是台積電的員工，目前受雇於一家在台灣生產的美商集團。儘管大陸競爭對手一再表示希望延攬她，她還是覺得為台灣和美國企業工作更有吸引力。

報導提到，若Chloe Chen赴陸工作，可能會面臨不再被台灣或美企雇用的風險，甚至還會有更糟糕的事等著她。台灣調查局近年來加大調查力度，因為一些企業打著數據分析公司的旗號，實際上卻是在招募台灣的半導體人才，並提供高達3倍薪水，對調查人員來說，這是為了大陸的利益竊取台灣前雇主的商業機密。

報導稱，對台灣來說，地緣政治發展也讓台灣的半導體供應鏈變得複雜。現在美國也想要強化半導體供應鏈的韌性，台積電已在亞利桑那州設廠，德國政府也補貼台積電50億歐元在當地設廠，該廠8月動土。

報導表示，台灣必須努力留住願意在要求特別高的半導體產業工作的工程師，台積電的薪資具吸引力，但工程師的壓力也很大，且工程師的期望也在變化，這些原因造成台灣和大陸之間的晶片之戰，成了一場人才大戰。

台積電 晶片 華為

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