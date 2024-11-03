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藍委：民進黨思想審查藝人 賴清德真的認同嗎？

記者屈彥辰／台北3日電
國民黨立委洪孟楷。（本報資料照片）
國民黨立委洪孟楷。（本報資料照片）

天王劉德華在台開唱，民進黨群起批評劉德華是「媚共藝人」，又說歌曲太「中國」。國民黨立委洪孟楷昨日表示，民進黨這種發言根本井底之蛙，攻擊一位出道到現在潔身自愛、不斷精進、自律的天王，賴清德總統真的認同嗎？

洪孟楷說，天王劉德華來台演唱會，這本來是一件娛樂且正向的事，卻一直有民進黨人跳出來攻擊，一下大扣媚共帽子，一下又說歌曲「中國人」有針對性，但這種發言只透露以井觀天的井底之蛙思維，以為全世界都要繞著民進黨跑。殊不知上一次的演唱會就有這首歌，而這一次的全球巡演，劉德華的固定歌單都是一致，只想為攻擊劉德華來搏版面賺聲量，非常幼稚，

洪孟楷表示，「這次的演唱會，我也有去登記購票，只是最後未能中籤，失望之餘也只能接受」；安慰自己，還好11年前劉德華「always」小巨蛋演唱會，已經有幸前往觀賞過了。而天王之所以為天王，就是四面台舞台獨特、曲目精彩、整整兩個多小時演出緊湊高潮迭起，真的看過那一場演唱會，到現在仍然難忘，這就是天王的魅力。

洪孟楷酸，「難道你會怪世界大賽開場前要唱國歌的大聯盟設計很『美國』？會怪日本動漫把主角拿世界冠軍這樣設定很『日本』？如果不會的話，為何要針對劉德華的選曲來用自己的政治意識形態去刻意攻擊呢？有自信一點，台灣的觀眾不會聽到一首中國人而放棄中華民國；但訴求民主進步的執政黨，對待來台演出的藝人卻是用思想審查、想要限制歌曲的方式，實在可怕。」

洪孟楷強調，本次「今天」演唱會台灣場共80多萬人登記買票，最後僅7萬左右幸運兒中籤。不過因為「抽籤」跟「實名制」的設計，確實減少了許多黃牛的爭議，也可以是未來在大型重要比賽或是演唱會時候，防範黃牛的售票參考模式。真的不懂，為了自己的政治意識型態，攻擊一位出道到現在潔身自愛、不斷精進、自律的天王，賴清德真的認同這樣的行為嗎？

劉德華 民進黨 賴清德

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