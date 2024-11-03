新聞評論╱一場美國選舉「垃圾」大戰 看見台灣民主危機

美國大選從歧視 言論演變成「垃圾」大戰。在共和黨總統候選人川普 的造勢大會上，一位助選的喜劇演員形容波多黎各是「漂浮的垃圾島」，引發決勝州賓州的波多黎各選民怒火。不料，川普還忙著撇清關係時，美國總統拜登 竟稱，他看到漂浮的唯一垃圾就是川普的支持者。這下換成民主黨總統候選人賀錦麗急著切割拜登，但川普已坐上垃圾車，反諷民主黨把川粉都看成「垃圾」。

一場總統大選中的「垃圾」風波，凸顯了歧視言論與極端政治正撕裂著美國社會。厭惡對手，也厭惡對手的支持者。美式民主向下沉淪，歷經仇恨動員後當選的美國總統，不論是川普或賀錦麗，都注定只是一半美國人的總統。

雖然川普力稱那場造勢大會「洋溢著愛」，並與發表歧視言論的助選者劃清界線，但川普和他的盟友卻常不掩飾其種族偏見，且散播汙名化移民的假訊息。川普不尊重民主法治，也不承認選民抉擇，他曾煽動的國會暴亂差點埋葬美國民主；川普的民粹主義、保護主義和孤立主義也衝擊全球政治經濟與地緣戰略，世界各國都對川普可能重返白宮感到不安。但超狂的川普廣獲川粉支持，而川粉卻未必瘋狂，因為川普在美國社會的確擁有深厚的土壤。

拜登討厭川普，也顯然對川粉很不以為然。其實選民擔憂經濟、不滿非法移民，正是川粉種子散播的溫床，但拜登沒有檢討自己的執政缺失，反而把川普支持者和川普看作一丘之貉，不經意流露出來，引起軒然大波。賀錦麗則改變策略，試圖區隔川普與川粉，向川普支持者遞出橄欖枝；她強調包容，接納異己而非視為內部敵人，表現願意傾聽川普支持者的聲音。但川普仍痛批賀錦麗採用仇恨競選，企圖摧毀美國。顯然，分裂和互不信任仍將困擾美國社會。

回頭看台灣。選舉也不曾少過歧視言論，許多政治人物更明白鄙視選民。2016年民進黨在花蓮市長補選失利，綠委段宜康憤恨說，「我沒辦法假裝不鄙視那些選民」。2019年蔡英文總統到台中開講，要求台中人應對落選的前市長林佳龍道歉。當年底，綠委管碧玲因韓國瑜當選高雄市長，直言「高雄人對不起台灣是普遍的心情」。2023年民進黨立院黨團總召柯建銘針對高虹安當選新竹市長，「拜託市民笨一次就好，不要笨第二次」。疼惜落選者而不疼惜人民，選輸不知反省卻羞辱選民；民主進步黨的民主素養從未進步。

民進黨的政治文化，更常見仇中的民粹操弄。例如，民進黨政府對於陸配與陸配之子「小明」，可以公然歧視而面不改色；對於陸配參選權利的行政剝奪，對於陸配相關社團與社群的司法恫嚇，也都公然為之，對民主法治視若無物。

此外，落選者高升變成當選者的長官，也是看不起選民；賴清德總統召喚青鳥威脅在野黨、指導釋憲沒收國會改革，則是踐踏立法院代表的多數民意；行政院長卓榮泰拒絕依法對原民禁伐補償增編預算，也是對原住民赤裸裸的歧視；中央政府資源分配獨厚綠營縣市，有如變相懲罰藍營縣市選民，同樣是另一種形式的選民歧視；至於選輸翻桌，意圖從基隆罷樑開始掀起全台大罷免潮，更與川普拒絕承認選舉結果的反民主心態毫無二致。

鄙視選民、檢討選民、不尊重選舉結果，都是對民主的傷害；操弄民粹、仇恨動員、縱容極端政治，都讓社會相互撕扯，擴大國家分裂。美國民主淪落，台灣民主更現危機；隔海觀戰，深值警惕。(轉載自聯合報社論)