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觀察站╱賴清德一箭三鵰 中華民國論述仍是借殼台獨？

記者 羅印冲

賴清德總統自五二０就任以來，接連拋出中華民國論述，有人認為他立場轉向，也有人質疑仍是借殼台獨（新兩國論），但無論如何，這一系列論述已衝擊藍營中華民國神主牌，而且至少能收一箭三鵰之效。

首先，賴總統應該清楚自己作為「雙少數」總統所面臨的處境，因此力圖擴大他的支持者，以鞏固未來選舉的利基。他的兩岸論述向中華民國靠攏，爭取中間和淺藍民眾的青睞，儘管獨派不悅，也只能選擇隱忍有「台獨金孫」護體的賴清德。

就像報導指出，賴總統在10月5日國慶晚會拋出祖國論後，10月9日民進黨中常會上特別向中常委說明：中華民國是當前讓所有國人團結的最大公約數；當前最能團結國家的就是中華民國。賴總統高喊團結，以此擺脫「雙少數」執政困境。

其次，賴總統藉由中華民國論述向美國宣示，他仍堅持維護台海現狀，試圖改變現狀的是北京。從另一面來看，也可能是華府向台北施壓，例如祖國論引發爭議後，美國務院亞太助卿康達就重申美國的一中政策沒有改變，反對兩岸任一方片面改變現狀，也不支持台灣獨立。

以上兩點應是賴總統近期操作中華民國論述的主要考量，即內部選票利益優先及穩定美台關係，並將改變現狀的責任推給中共當局。

如果更深層看，自稱務實台獨工作者的賴總統，現在居然高舉中華民國，甚至坦言中華民國是台灣幾十年來在國家認同方面累積的資產。這番話若出自賴總統內心，並付諸行動，則不可諱言，中共對賴總統的台獨指控的基礎也可能動搖或弱化。

因為兩岸分治75年來，台灣人民對內對外最主要的依憑就是中華民國。論台灣人民的國家認同，中華民國當然是最大公約數，如同立法院長韓國瑜在國慶當天致詞強調：「中華民國是我們的國；美麗台灣是我們的家；中華文化是我們的根；民主自由是我們的寶。」

然而，攸關台灣安危的台海情勢並未因賴總統的中華民國論述而趨穩，反而兩岸敵意仍在升高，中共再發動利劍系列演習，並加入海警環台，封鎖警告意圖強烈。台海依舊是兵凶戰危。

主因之一是民、共之間並無互信。民進黨長期以來不願真正接納中華民國，各種詆毀中華民國說法不一而足，如今賴總統突然髮夾彎，別說共產黨不相信，連國民黨都質疑是玩假的。

此外，賴總統至今仍不願表態，依循中華民國憲法和兩岸條例處理兩岸事務，特別是明確兩岸關係為台灣地區和大陸地區關係的兩岸條例。賴總統不願「蔡規賴隨」，難道還留有一手？

針對賴總統近期一連串的中華民國論述，一位藍營前兩岸事務高層私下坦言，若賴是真心轉向中華民國，顯示其深知台獨路線已走不下去，這會令他感到佩服；而大陸方面應採默許的態度，為兩岸留下空間。

只不過，德國哲學家康德曾說：「政治是高明的騙術。」賴總統是否真心擁抱中華民國，還得繼續觀察他未來的中華民國論述，以及涉及國家認同的相關政策和言行，才能檢視他的「中華民國團結台灣論」，含金量究竟有多高。

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