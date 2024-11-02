台國安會秘書長：中將台海內政化軍演 是法律戰行動化

台灣國安會秘書長吳釗燮於會見愛沙尼亞國會外交委員會訪問團，雙方就俄烏戰爭、印太區域安全情勢及全社會防衛韌性等議題深入交換意見。（圖／台灣總統府提供）

台灣國安會秘書長吳釗燮於昨天會見愛沙尼亞國會外交委員會訪問團，雙方就俄烏戰爭、印太區域安全情勢及全社會防衛韌性等議題深入交換意見。吳釗燮表示，中國以將台海內政化的方式進行軍演，是中國將法律戰行動化的具體例證。

愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）率團訪台，吳釗燮感謝愛沙尼亞以實際行動表達對台灣的支持。吳釗燮指出，中國在近日發動具針對性的大規模軍演，宣稱是依照「一個中國原則」，甚至出動以「執法」為目的大批海警船與解放軍機、艦協同行動，以將台海內政化的方式進行演習，這就是中國將法律戰行動化的具體例證，和扭曲聯合國大會第2758決議案一樣，皆為中國法律戰的一環。

訪團成員關注中國對台軍事威脅，吳釗燮表示，中國的野心不僅限於台海，亦同時在東海及南海進行擴張，已經威脅第一島鏈內其他國家，是破壞印太區域和平與穩定的關鍵因素。

吳釗燮也提醒，中國和俄羅斯 之間已經加強各層面合作，除提供俄羅斯戰爭所需的軍民兩用物資，也強化兩國在西太平洋地區的聯合軍事演習。此外，北韓 亦派兵協助俄羅斯對烏克蘭 戰事，國際情勢已出現大幅變化，民主國家此時更須加強合作，阻止威權國家進一步合流與擴張。

吳釗燮表示，台灣關注烏克蘭的情勢，感謝愛沙尼亞、立陶宛、捷克、波蘭、斯洛伐克等國家協助台灣提供烏克蘭人道援助。另外，愛沙尼亞在資安與全社會防衛領域的成就享譽國際，也期盼未來能強化台愛相關交流與合作。

梅馬侃在會晤中對台灣安全議題表達關注，表示俄羅斯入侵烏克蘭造成整個歐洲地區甚至全球的動盪，由於國土鄰接俄國，愛沙尼亞政府已將國防安全列為首要關切議題，將提高其軍事國防支出至GDP的3%。他也擔憂，俄羅斯若對烏克蘭取得勝利，將對台灣等印太區域民主國家造成衝擊。梅馬侃表示，樂願推動強化台愛雙邊文化、商貿及科技等制度化的交流與合作。

愛沙尼亞國會外委會訪團成員包括副主席柏瀚恩（Henn Polluaas）、議員柯艾禮（Eerik-Niiles Kross）、柯絲特（Ester Karuse）及羅薇絲（Luisa Roivas）等。我方則由國安會副秘書長林飛帆、外交部歐洲司副司長李秀窈陪同吳釗燮與訪團會晤。