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黑白集／民進黨不只禁陸花生 連孔子也要包裝成台獨

黑白集
南市文化局以海選方式從17名人選中，選出石牧民為孔廟文化基金會執行長，市議會國民黨團今提出質疑，認為德不配位要求自動請辭。(記者鄭惠仁／攝影)
南市文化局以海選方式從17名人選中，選出石牧民為孔廟文化基金會執行長，市議會國民黨團今提出質疑，認為德不配位要求自動請辭。(記者鄭惠仁／攝影)

高雄關最近公告禁止進口大陸「黃飛紅」花生，還恐嚇民眾，跨境網購可能被罰鍰。國台辦看不下去，記者會上猛削賴政府：「連小小花生米都容不下！」

民進黨對大陸網紅食品的恐懼症早已有之，去年蔡政府就禁了一籮筐，什麼魔芋爽、辣條、黃飛紅，一概封殺。釀禍的，不過是一款螺螄粉。它包裝上頭的土味情話嚇壞寶寶，什麼「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」。民進黨頓覺代誌大條，立刻以「經濟統戰」論處，一干食品全打入大牢。

一葉落知天下秋。一句中國土情話，竟讓民進黨一驚一詫，就知道「去中國化」大業有多麼危危顫顫、離離落落。何況，就算這些外來貨都禁絕了，台灣內部一些老東西才讓他頭疼。

譬如台南孔廟裡的孔老夫子，就是民進黨急欲拆解的文化符號。最近不就爆出，一名前太陽花運動成員石牧民竟被請來當孔廟執行長。為了讓人們忘了孔子，他想了個奇葩辦法─「用台獨將它包起來」。他在一場演講中詳述其方法論：用台灣的殖民歷史，去說出跟中國不同的孔子故事。

中共曾批孔揚秦，如今卻全球到處建孔子學院。孔子仰之彌高，連老共都得認慫；綠營想把孔夫子包裝成台獨分子，真不知天高地厚。民進黨連黃飛紅都退避三舍，孔老爺就省省吧！(轉載自聯合報)

民進黨 中共

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