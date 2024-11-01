帛琉總統：中共施壓帛琉停止支持台灣 台：嚴正譴責

我國友邦帛琉大選在即，總統惠恕仁接受外媒專訪表示，中共擴大施壓，要求帛琉停止支持台灣。（路透）

台灣在太平洋友邦、帛琉總統惠恕仁接受外媒專訪表示，帛琉正受到來自中國大陸愈來愈大的壓力，要帛琉停止支持台灣。對此，台外交部表示，對中國具特定目的、強力運用經濟脅迫打壓邦交 國的行徑，予以嚴正譴責。

彭博新聞10月31日報導，帛琉定於11月5日舉行全國選舉。惠恕仁受訪時表示，太平洋國家決心維護主權和領土完整，卻也警告地緣政治影響力鬥爭正在加劇，並將考驗各國。

對於帛琉選舉結果是否會決定台帛關係，惠恕仁表示，中國大陸「一直在大力推動」。惠恕仁說，「很明顯，他們有一個計畫，就是台灣」；他說，就承認台灣來說，「他們試圖說服所有人，帛琉正在做的事情，跟其他人一樣，都是非法」。

太平洋國家諾魯 年初與台斷交、並承認中華人民共和國，全球只剩12二個國家與台灣維持外交關係。

儘管惠恕仁經常批評中國大陸在太平洋的行動，卻沒有提供北京對他的政府施壓，要切斷對台外交關係的具體事例。他的對手、前總統雷蒙傑索曾質疑帛琉是否需要進一步加強對美軍事聯繫。不過，雷蒙傑索在任期間堅定支持台帛關係。

對此，外交部表示，中國近年來於太平洋區域透過威嚇利誘及經濟脅迫等各種手段擴張勢力，損害區域和平、穩定與繁榮，脅迫我邦交國外交轉向情形時有所聞；中國長期利用觀光 產業作為武器打壓帛琉，逼迫帛琉外交轉向，相關情形惠恕仁已多次示警。

外交部表示，台與帛琉自1999年建交至今，邦誼穩固友好，長期在農漁業、醫療衛生、觀光發展、體育交流、教育培訓、文化、海洋保育及海事安全等領域密切合作，獲得帛琉朝野及人民的歡迎及肯定。我國將持續與帛琉等太平洋友邦及理念相近國家攜手合作，共同促進台帛友好邦誼及印太地區和平、穩定與繁榮。