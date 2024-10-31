賴政府禁「黃飛紅」國台辦：政治操弄連花生米都容不下

大陸黃飛紅花生未開放專案進口，入境台灣攜帶「黃飛紅花生」不得超過1公斤，且限個人自用，不得轉售牟利，否則觸法。(本報資料照片)

財政部 關務署高雄關日前提醒，因台灣未開放陸製「黃飛紅花生」食品進口，民眾勿跨境網購，自行攜入限個人自用不得轉售，引發討論。大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日說，民進黨 至今仍單方面限制大陸1000多項農產品輸入台灣，不僅阻礙了兩岸農產品貿易的正常進行，也嚴重損害了兩岸同胞利益；她感嘆，民進黨當局一味進行政治操弄，已經到了連小小花生米都容不下的地步。

對於台經濟部國際貿易署以保護國內相關產業為由，未開放陸製「黃飛紅花生」食品進口，亦無專案核准案件，朱鳳蓮30日在國台辦例行記者會上作出回應。

她說，多年來，大陸秉持「兩岸一家親」理念，採取措施幫助台灣農產品進入大陸市場，協助台企台農拓展大陸內銷市場；反觀民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，升高兩岸敵意對抗，阻礙兩岸交流合作，至今仍單方面限制大陸1000多項農產品輸入台灣，不僅阻礙了兩岸農產品貿易的正常進行，也嚴重損害了兩岸同胞利益，是不得民心的。

朱鳳蓮認為，民進黨當局之所以大張旗鼓「禁止輸入」、「嚴格限購」這款辣花生，根本原因是它產自大陸。可見民進黨當局一味進行政治操弄，已經到了連小小花生米都容不下的地步。

朱鳳蓮接著說，事實上，隨著兩岸交流不斷擴大，越來越多的大陸休閒零食受到台灣民眾的關注和喜愛，無論是辣花生、螺螄粉，還是魔芋爽、花餅，都在台灣掀起一波又一波「零食熱」。「我們將持續努力，不斷豐富台灣民眾的『零食箱』品種更多樣、口味更多元。」