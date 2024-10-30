WSJ: 馬斯克不可靠 台灣基於國安顧慮遠避Starlink

Starlink 在衝突發生時可以是寶貴的工具。俄烏戰爭帶給台灣的重要教訓是：台灣可能會與外界完全隔絕。(路透)

馬斯克 的SpaceX 經營全球最強大的衛星網路系統 Starlink，不過這套系統始終未在台灣啟用。台灣官方正積極想方設法，確保軍民在對岸入侵或封鎖的情況，仍能保持通訊暢通。不過，建立一個 Starlink之外的替代方案是一項代價高昂且極具考驗的任務。

SpaceX的Starlink網路擁有6,500顆低軌道衛星，看來應是台灣最可靠的選擇。Starlink衛星網路並非一個可行的選項。

SpaceX最近在X平台表示，Starlink目前尚未在台灣落地，主要原因是缺乏相關許可，並指出無法配合衛星網路服務商必須由本地投資人或業者持有多數股權的規定。

數位部則表示，歡迎各類國際衛星系統進入台灣市場，只要遵守台灣法律都可以申請，數位部表示，目前已有四家公司的申請獲得批准，其中三家位於台灣，一家位於美國。

只不過，Starlink面臨的潛在障礙不僅限於法規。華爾街日報引述台灣官員指出，對馬斯克在中國大陸商業關係存在疑慮。華爾街日報最近也報導，俄羅斯總統普亭曾要求馬斯克不要在台灣啟用Starlink，藉此向習近平示好。

SpaceX在X平台對此表示，Starlink未能在台灣落地是因為缺乏許可，並強調：「這和俄羅斯或中國無關。」

Starlink 在衝突發生時可以是寶貴的工具。俄烏戰爭帶給台灣的重要教訓是：台灣可能會與外界完全隔絕。因此，台北正開發替代方案，以確保現在和未來的網路連線。

數位部表示，正在努力建立一套解決方案，涵蓋從衛星技術到微波網路、海底電纜和行動網路。

中華電信（2412）去年簽署協議，將在台灣提供來自Eutelsat OneWeb的衛星連線服務。Eutelsat OneWeb是Starlink的競爭對手，也在低地球軌道 運作衛星網路。

數位部表示，這些連線目前可以覆蓋台灣本島。政府已在災後即部署OneWeb連線，包括今年在花蓮震災後派遣通訊設備至當地。數位部表示，這些設備利用OneWeb在內的衛星訊號，提供了基本的電話和網路服務。

不過，國防部長顧立雄上周在立法院坦言，依照作戰需求，Oneweb 頻寬是不夠。Eutelsat發言人也表示，台灣及世界其他地區無疑需要更多的連接能力。

賴清德總統今年上任以來，一直將新世代通訊產業視為關鍵發展領域，行政部門也提出為期十年的計畫，初期預算為7.9億美元，主要著重於推動台灣太空 計畫自給自足。

按計畫，台灣太空中心目標在2027年前發射首顆台灣自製的低地軌道通訊衛星。太空中心主任吳宗信表示，台灣至少需要120顆類似Starlink標準的衛星才能滿足需求。其他計劃還包括建立國家發射設施的目標。

民營企業也參與衛星計劃。去年11月，鴻海（2317）和SpaceX合作，將兩顆衛星發射至低地軌道進行電信研究。鴻海董事長劉揚偉已表示，希望和跨國科技公司合作，擴大該公司的衛星業務。