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川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

美選後台灣如何應對美中台關係？學者提一關鍵

記者陳湘瑾／台北即時報導
政大國關中心助理研究員曾偉峯參與政大國關中心30日舉辦的「2024年美國總統大選與兩岸關係座談會」。（記者陳湘瑾／攝影）
政大國關中心助理研究員曾偉峯參與政大國關中心30日舉辦的「2024年美國總統大選與兩岸關係座談會」。（記者陳湘瑾／攝影）

台灣政大國關中心30日舉辦「2024年美國總統大選與兩岸關係座談會」，政大國關中心助理研究員曾偉峯認為，由於當前各方對台海穩定因素的看法不一，若川普當選，台灣必須面對更多美國，賀錦麗當選，台灣則要應付更多中國。

曾偉峯首先提出，不論是哪位候選人當選，美中競爭局勢不會改變，但處理模式會不太一樣，賀錦麗的方式會更精準、更手術式，在關稅或稅率上更有針對性的做打擊；川普則是大棒到處打，只要跟美國經濟利益相關，不只對中國，也對台灣和其他盟國。

從這個角度來看，至少美國精英階層當前對於中國的看法一致，而且不只是在美中貿易或科技戰爭等層面，還被視為中國模式和美國模式的制度之爭，也因此這次和下次美國總統選舉很重要，因為時間上跨越的2030年是很多經濟學家預測中國GDP會超越美國的時間點，雖然GDP上超越不一定代表中國整體國力超過美國，但仍可以看作是其制度的勝利。

曾偉峯也提出，美國大選之後的台美關係上，若川普當選，台灣必須要面對更多美國，賀錦麗當選，台灣則要應付更多中國。因為當前各方對台海穩定因素的看法不一，中國認為兩岸穩定的決定性因素是兩岸關係，當前的台灣政府則認為兩岸關係在於台美關係，和美國越好、嚇阻力量越強，因此美國誰當選，就會決定美國認為台海穩定的重點在哪裡。

從兩位候選人來看，賀錦麗會延續拜登政策，持續對中國進行更多嚇阻，在經濟上去風險、在外交上組成所謂的民主同盟，以打群架的方式進行。中國的回應就會是制裁台灣，因此在這個情況下比較不用擔心台美關係，可是要擔心中國。

而川普的單邊主義和孤立主義不只打中國也會打台灣，在這個情況下中國應該會更多的應付美國，像是2016年到2020年這段時間中國的兩岸政策相對比較穩定，但若川普上任之後實施更多獨立主義，對於台灣也會進行更多經濟貿易上的手段，台灣和中國都會因此應接不暇，這個情況下反而要更關心台美關係的鞏固。

川普 賀錦麗 拜登

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