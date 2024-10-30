新聞評論／輝達搶綠電 經部扛得起？還是信口開河？

經濟部長郭智輝。（記者曾學仁／攝影）

行政院長卓榮泰29日率官員赴立法院報告能源配比及電價政策，立委問到輝達 執行長黃仁勳 開出回台設廠的條件是100億度綠電，經濟部長郭智輝快答表示「我們可以給他」；郭的回答一度讓立委愣住，是綠電開發有驚人進展？還是郭智輝繼赴菲種電之後再度信口開河？相信很快就會有答案。

立委的疑問是台灣綠電只有200億度，黃仁勳就要拿一半，更別說台灣綠電幾乎都台積電 買走，認為郭的允諾不切實際；郭則表示，黃仁勳不會立刻就要100億度，經濟部了解對方何時需要多少電力。卓榮泰也附和，綠電目前占比約16％，2030年會到30％，應共同促進此事，還好現在我們有「如此之多」的綠電，否則大廠要來，我們連基本條件都達不到。

郭智輝快速允諾及卓榮泰稱幸「還好現在有如此之多的綠電」，好像台灣一切都準備好了，但實情是這樣嗎？

今年6月台北國際電腦展期間，黃仁勳表示AI將會為台灣帶來大量機會，接下來幾年輝達將在台灣建造新工廠，至少雇用1000名工程師和研究人員。

被問到新廠要設於何地，黃一度開玩笑反問「哪一個縣市的夜市最好呢？」得知「到處都有最好的夜市」後，黃也得體回答「所以它們都是選擇」；不過，後來只有新竹縣長楊文科稱「輝達來台設廠，首選就在新竹縣！」似乎勝券在握，但黃未證實。

除了夜市之外，電力供應其實才是黃仁勳考慮設廠地點的重中之重。立委聲稱黃開出100億度綠電的設廠條件，儘管有待證實，但AI產業的確是吃電怪獸，這都是政府應當認真思考、盤點的課題，而不是如郭智輝大筆一揮說「我們可以給他」就可交卷。

台灣綠電的發展緩慢，截至2023年底全台總發電量2822.9億度，綠電268.7億度，占比不到10％，明年綠電15％的目標已確定跳票；卓揆說台灣目前的綠電占比約16％，即使沒有灌水意圖，但也絕對未達「如此之多」的程度。

市場上的綠電有99.2％被大企業收購，中小企業只能分到剩餘的0.8％，每家企業分不到一度綠電，如果輝達也要搶食，經濟部及台電能夠應付嗎？還是台灣只要台積電、輝達兩家即可？

再者，經濟部、台電避談缺電，台電董座曾文生還表示台電不核供桃園以北5ＭＷ以上的資料中心，行政院坦言北部電力確實不足，供需差距約200億度，後來經濟部又修正說法，改說桃園以北的電網有送電瓶頸。

從數字看來，新竹縣的綠電全台排名第14，一年發電僅2億多度，遠不如彰化、台南等地，如果輝達再來爭搶綠電，台電擺得平嗎？新竹電網又承受得了跨區送電的壓力？郭智輝答應很快，但曾文生的功課恐怕作不完了。