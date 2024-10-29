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川普副手范斯：台製晶片領先 對美重要性遠勝烏克蘭

編譯易起宇／綜合報導
川普副手范斯日前在Podcast節目上表示，對美國而言，台灣比烏克蘭還重要。(美聯社)
川普副手范斯日前在Podcast節目上表示，對美國而言，台灣比烏克蘭還重要。(美聯社)

聯邦參議員、共和黨副總統候選人范斯(J.D. Vance)26日在一段Podcast節目上質疑烏克蘭對美國戰略利益的重要性，認為烏克蘭的重要性比不上一些其他地區，尤其是台灣，因為台灣是全球半導體晶片的領先製造國。

基輔獨立報報導，范斯在美國單口喜劇演員提姆‧狄倫(Tim Dillon)主持的Podcast節目「提姆狄倫秀」(The Tim Dillon Show)上被問到外交政策時表示：「我對俄烏戰爭的整觀點是，俄羅斯應該從一開始就不要去侵略烏克蘭，造成許多無辜的人被殺害…我們關注的是維持和平。但我這種觀點有一部分是受到我對烏克蘭的看法所驅使。看看我們手上的牌，烏克蘭對我們而言，真的沒有和全球其他地區一樣重要，對吧？」

狄倫是單口喜劇演員，他在訪問中提出各種話題，包括外交政策。

范斯說：「台灣生產了那麼多電腦晶片，這些晶片是所有經濟成長的原動力，如果中國接管了台灣，那才真的對我們來說會是壞事。」

在被問到是什麼原因造成了俄烏戰爭時，范斯回答說：「若問我美國的民主是不是其實製造了衝突，而非化解衝突？我的回答是，是的。」

范斯7月被選為川普的競選搭檔後，他一直直言不諱地反對美國對烏克蘭的援助。他一再表示他「不關心烏克蘭」，從俄羅斯全面入侵開始幾天後就持此論點。

華盛頓郵報8月初報導，在已洩露的短信中，范斯還與極右派陰謀論者強生多次貶低烏克蘭，並表示不願支持美國援助烏克蘭。

范斯也不同意俄羅斯總統普亭將把軍事行動從烏克蘭擴展到歐洲的說法。他稱普亭在歐洲進軍的想法是「荒謬的」，並對普亭擴大在烏克蘭追求更多目標的可能性表示懷疑。

烏克蘭 范斯 普亭

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