川普副手范斯：台製晶片領先 對美重要性遠勝烏克蘭

川普副手范斯日前在Podcast節目上表示，對美國而言，台灣比烏克蘭還重要。(美聯社)

聯邦參議員、共和黨副總統候選人范斯 (J.D. Vance)26日在一段Podcast節目上質疑烏克蘭 對美國戰略利益的重要性，認為烏克蘭的重要性比不上一些其他地區，尤其是台灣，因為台灣是全球半導體晶片的領先製造國。

基輔獨立報報導，范斯在美國單口喜劇演員提姆‧狄倫(Tim Dillon)主持的Podcast節目「提姆狄倫秀」(The Tim Dillon Show)上被問到外交政策時表示：「我對俄烏戰爭的整觀點是，俄羅斯應該從一開始就不要去侵略烏克蘭，造成許多無辜的人被殺害…我們關注的是維持和平。但我這種觀點有一部分是受到我對烏克蘭的看法所驅使。看看我們手上的牌，烏克蘭對我們而言，真的沒有和全球其他地區一樣重要，對吧？」

狄倫是單口喜劇演員，他在訪問中提出各種話題，包括外交政策。

范斯說：「台灣生產了那麼多電腦晶片，這些晶片是所有經濟成長的原動力，如果中國接管了台灣，那才真的對我們來說會是壞事。」

在被問到是什麼原因造成了俄烏戰爭時，范斯回答說：「若問我美國的民主是不是其實製造了衝突，而非化解衝突？我的回答是，是的。」

范斯7月被選為川普的競選搭檔後，他一直直言不諱地反對美國對烏克蘭的援助。他一再表示他「不關心烏克蘭」，從俄羅斯全面入侵開始幾天後就持此論點。

華盛頓郵報8月初報導，在已洩露的短信中，范斯還與極右派陰謀論者強生多次貶低烏克蘭，並表示不願支持美國援助烏克蘭。

范斯也不同意俄羅斯總統普亭 將把軍事行動從烏克蘭擴展到歐洲的說法。他稱普亭在歐洲進軍的想法是「荒謬的」，並對普亭擴大在烏克蘭追求更多目標的可能性表示懷疑。