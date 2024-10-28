我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最準經濟學家預測出爐 看好川普回鍋 揭3劇本影響市場走向

4220萬人已提前投票 搖擺州密西根首日破14萬人

首屆台港澳籃球邀請賽開打 12支隊伍以球會友

記者陳宥菘／即時報導
首屆台港澳籃球邀請賽由策進會代理董事長王震緯(中)及球隊代表共同開球。（策進會提供）
首屆台港澳籃球邀請賽由策進會代理董事長王震緯(中)及球隊代表共同開球。（策進會提供）

策進會與陸委會合辦「852.853.886台港澳籃球邀請賽」10月26日在實踐大學籃球場登場，來自台港澳各界人士所組成的12支球隊互尬球技。策進會代理董事長王震緯表示，期望台灣與港澳朋友透過籃球運動「以球會友」，拉近彼此距離。

根據財團法人台港經濟文化合作策進會新聞稿，王震緯開幕致詞時亦向在台的港澳朋友傳達問候與關懷，強調政府與策進會是在台港澳朋友可以信賴的夥伴，提供大家必要的協助。

首屆台港澳籃球邀請賽由王震緯及球隊「麥花臣」及「陸光小馬」代表共同開球，為賽事揭開序幕。來自台港澳各界人士所組成的12支球隊進行3對3鬥牛賽。經過比賽，「JYC」奪得冠軍，「熱血冷酷」、「Sixth-man ballersoul」、「陸光小馬」分獲亞軍、季軍及殿軍，由陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水頒贈紀念獎盃表達慶賀。

除了精彩的3對3鬥牛賽之外，活動另邀請由港澳朋友組成的隊伍與國人組成的隊伍進行5對5全場籃球對抗賽，終場由國人隊伍勝出。此次活動還安排了街舞表演及趣味籃球賽等互動，增添活動樂趣。

盧長水在頒獎典禮致詞時表示，策進會與陸委會每年均舉辦多場協助在台港澳朋友適應台灣生活的活動，今年11月2、3日將在台北華山文創園區舉辦第二屆「好友港節」香港市集活動，另外，12月13日將與桃園市政府合辦「關懷港澳人士居留定居座談會（桃園場）」，歡迎大家踴躍參加。策進會與陸委會將持續舉辦各類活動，幫助港澳朋友在台安心生活。

首屆台港澳籃球邀請賽由隊伍「JYC」奪得冠軍，陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長...
首屆台港澳籃球邀請賽由隊伍「JYC」奪得冠軍，陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水頒獎。（策進會提供）
策進會與陸委會合辦「852.853.886台港澳籃球邀請賽」10月26日在實踐大...
策進會與陸委會合辦「852.853.886台港澳籃球邀請賽」10月26日在實踐大學籃球場登場。（策進會提供）

香港

上一則

港澳學生雲嘉體驗營 領略台灣多元歷史文化

延伸閱讀

港澳學生雲嘉體驗營 領略台灣多元歷史文化

港澳學生雲嘉體驗營 領略台灣多元歷史文化
MLB／洋基仍有機會 季後賽0：2劣勢逆轉勝不乏前例

MLB／洋基仍有機會 季後賽0：2劣勢逆轉勝不乏前例
中國批賴清德不紀念光復節 陸委會：ROC與PRC互不隸屬

中國批賴清德不紀念光復節 陸委會：ROC與PRC互不隸屬
真的假的 台人申請定居大陸超10年總和？陸委會：很難評

真的假的 台人申請定居大陸超10年總和？陸委會：很難評

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策
法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪