首屆台港澳籃球邀請賽開打 12支隊伍以球會友

首屆台港澳籃球邀請賽由策進會代理董事長王震緯(中)及球隊代表共同開球。（策進會提供）

策進會與陸委會合辦「852.853.886台港澳籃球邀請賽」10月26日在實踐大學籃球場登場，來自台港澳各界人士所組成的12支球隊互尬球技。策進會代理董事長王震緯表示，期望台灣與港澳朋友透過籃球運動「以球會友」，拉近彼此距離。

根據財團法人台港經濟文化合作策進會新聞稿，王震緯開幕致詞時亦向在台的港澳朋友傳達問候與關懷，強調政府與策進會是在台港澳朋友可以信賴的夥伴，提供大家必要的協助。

首屆台港澳籃球邀請賽由王震緯及球隊「麥花臣」及「陸光小馬」代表共同開球，為賽事揭開序幕。來自台港澳各界人士所組成的12支球隊進行3對3鬥牛賽。經過比賽，「JYC」奪得冠軍，「熱血冷酷」、「Sixth-man ballersoul」、「陸光小馬」分獲亞軍、季軍及殿軍，由陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水頒贈紀念獎盃表達慶賀。

除了精彩的3對3鬥牛賽之外，活動另邀請由港澳朋友組成的隊伍與國人組成的隊伍進行5對5全場籃球對抗賽，終場由國人隊伍勝出。此次活動還安排了街舞表演及趣味籃球賽等互動，增添活動樂趣。